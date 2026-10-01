அவுஸ்ரேலிய நிறுவனத்திற்கான $2.5 மில்லியன் மோசடி வழக்கு: தொழில்நுட்பக் குழுவின் அறிக்கை இன்னும் கிடைக்கவில்லை

on Thursday, October 01, 2026
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அவுஸ்ரேலிய நிறுவனத்துக்கு திறைசேரியால் செலுத்தப்பட்ட 2.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் மூன்றாம் தரப்பினரால் மோசடி செய்யப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பில் ஆராய நியமிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பக் குழுவின் அறிக்கை இதுவரை கிடைக்கப்பெறவில்லை என குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்கள அதிகாரிகள் புதன்கிழமை (30) கொழும்பு கோட்டை நீதிவான் பசன் அமரசேனவிடம் தெரிவித்தனர்.

குறித்த வழக்கு புதன்கிழமை (30) நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது விளக்கமளித்த புலனாய்வு அதிகாரிகள், இந்த விசாரணை தொடர்பில் கண்டறியப்பட்ட 16 டெராபைட் கணினித் தரவுகளைக் கொண்ட வன்வட்டுகள் மேலதிக பரிசீலனைக்காக கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக புலனாய்வு அதிகாரிகள் மன்றில் தெரிவித்தனர்.

மேலும், முன்னெடுக்கப்படும் விசாரணைக்கு அமைவாக அரச கடன் முகாமைத்துவ திணைக்களத்தின் மின்னஞ்சல் அமைப்பின் பிரதிகள், கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் தலைமையில் நியமிக்கப்பட்ட ஐவர் அடங்கிய தொழில்நுட்ப விசாரணைக்குழுவிடம் ஒப்படைக்க கடந்த வழக்கு விசாரணையின் போது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன.

மன்றில் முன்வைக்கப்பட்ட விடயங்களை கருத்திற் கொண்ட நீதிவான், இச்சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகளின் முன்னேற்றத்தை எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 16 ஆம் திகதி நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்களத்திற்கு உத்தரவிட்டார்.

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