நாடு முழுவதும் 250 தேங்காய் கிராமங்களை உருவாக்க தேசிய வேலைத்திட்டம் – 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் தேங்காய் உற்பத்தியை 25 மில்லியனால் அதிகரிக்க இலக்கு!
நாடு முழுவதும் 250 தேங்காய் கிராமங்களை உருவாக்கும் “Ceylon King Coconut Village – 250” தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், பதுளை மாவட்டத்தின் இரண்டாவது தேங்காய் கிராம திட்டப் பணிகள் நேற்று (10) ரிதீமாலியத்த, தெஹிகம பகுதியில் ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டன.
இதன்போது, தேங்காய் பயிர்ச்செய்கையாளர்களுக்கு 500 தென்னம்பிள்ளைகள் வழங்கப்பட்டதுடன், பிரஜா சக்தி வேலைத்திட்டத்துடன் இணைந்த வீட்டுத் தோட்ட தென்னை பயிர்ச்செய்கை ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 250 குடும்பங்களுக்கு 500 தென்னங்கன்றுகளும் விநியோகிக்கப்பட்டன.
அத்துடன், தென்னை நிலங்களைப் புனரமைக்கும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கான காசோலைகளும் வழங்கப்பட்டன.
இலங்கையின் வருடாந்த தேங்காய் உற்பத்தியை 2030ஆம் ஆண்டளவில் 25 மில்லியன் காய்களால் அதிகரிப்பதுடன், தேங்காய் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய உற்பத்திப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி வருமானத்தை 12 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கும் அதிகமாக உயர்த்துவதும் இத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாகும்.
இதற்கமைய, 2026 – 2028 காலப்பகுதியில் 212,500 புதிய தென்னம்பிள்ளைகளை நடுவதற்கும், தற்போது காணப்படும் 221,500 தென்னை மரங்களைப் புனரமைப்பதற்கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 500 ஏக்கர் தென்னை பயிர்ச்செய்கை நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை ஏற்படுத்தவும், பயிர்ச்செய்கை முதல் ஏற்றுமதி வரையிலான நடவடிக்கைகளை முறைப்படுத்துவதற்கான தரவுக் கட்டமைப்பை உருவாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் ஆரம்ப நிகழ்வில் பெருந்தோட்ட மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு அமைச்சர் சமந்த வித்யாரத்ன, பதுளை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுதத் பலகல்ல, ரிதீமாலியத்த பிரதேச சபைத் தலைவர், பதுளை மாவட்டச் செயலாளர் சுனில் கலகம, தென்னை பயிர்ச்செய்கைச் சபையின் பிராந்திய முகாமையாளர் உள்ளிட்ட அரச அதிகாரிகள், அரசியல் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பிரதேச மக்கள் கலந்துகொண்டனர்.