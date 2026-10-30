நாடளாவிய ரீதியில் 309 ஆரம்பப் பாடசாலைகள் நவீனமயமாக்கப்படும் – பிரதமர் அறிவிப்பு!
நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் சமமான வசதிகளைக் கொண்ட ஆரம்பப் பாடசாலையில் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்துவது அரசாங்கத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும் என்றும், அதற்கமைய ஆரம்பப் பாடசாலைகளை நவீனமயப்படுத்தும் திட்டத்தின் முதற்கட்டத்தின் கீழ் தெரிவுசெய்யப்பட்ட 31 பாடசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்குத் தேவையான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் திட்டங்களும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சரும் பிரதமருமான கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய தெரிவித்துள்ளார்.
புத்தளம், மககும்புக்கடவல கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தின் புதிய கட்டடத்தை மாணவர்களிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை (30) கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்போதே பிரதமர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் அங்கு தொடர்ந்தும் உரையாற்றுகையில்,
'வளமான நாடு, அழகான வாழ்க்கை' என்ற அரசாங்கத்தின் கொள்கைப் பிரகடனத்தை யதார்த்தமாக்கும் நோக்கில், நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் இலகுவாக அணுகக்கூடியதும் தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டதுமான ஆரம்பப் பாடசாலையொன்றை வழங்குவது அரசாங்கத்தின் அடிப்படை வாக்குறுதிகளில் ஒன்றாகும்.
நாட்டின் எந்தப் பிரதேசத்தில் அல்லது எந்தப் பாடசாலையில் கல்வி கற்றாலும், ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் தரமான கல்வியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான சம உரிமையை உறுதிப்படுத்துவதே இதன் நோக்கம் ஆகும். நாடு முழுவதிலும் அமைந்துள்ள ஆரம்பப் பாடசாலைகளில் இருந்து 309 பாடசாலைகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி செய்வதற்காகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. அந்தப் பாடசாலைகளின் அபிவிருத்திப் பணிகள் நிறைவடைந்த பின்னர், இடைநிலைப் பாடசாலைகளின் அபிவிருத்தி தொடர்பிலும் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
நகர்ப்புறத்தின் முக்கிய பாடசாலைகளுக்கும் கிராமப்புறப் பாடசாலைகளுக்கும் இடையில் காணப்படும் வசதிகள் மற்றும் கல்வி வாய்ப்புகள் தொடர்பான ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குறைத்து, அனைத்துப் பிள்ளைகளும் தரமான கல்வியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்குத் தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதே அரசாங்கத்தின் நோக்கம் ஆகும்.
அதற்கமைய, பாடசாலைக் கட்டடங்கள் மட்டுமன்றி, தளபாடங்கள் மற்றும் ஏனைய பௌதிக வளங்களும் பிள்ளைகள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் தேவைகளுக்குப் பொருந்தும் வகையில், விஞ்ஞானபூர்வமான முறைகளையும் உரிய தரநிலைகளையும் பின்பற்றி வடிவமைக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காகப் பொறியியல் பிரிவுகளும் நிபுணர் குழுக்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சு மட்டத்திலிருந்து மாகாண சபைகள், வட்டாரங்கள் மற்றும் பாடசாலை மட்டம் வரையில் அனைவரும் எவ்வித வேறுபாடுகளுமின்றி, பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தைக் கருத்திற்கொண்டு ஒரே நோக்கத்துடன் செயற்பட வேண்டும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை வலுப்படுத்துவதுடன், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களின் தொழில்சார் திறன்களையும் தொழில்சார் தன்மையையும் மேம்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டு வருகின்றது என்றார்.