நோர்வூட்டில் சட்டவிரோத மாணிக்கக்கல் அகழ்வு – 40 மூடை மாணிக்கக்கல் படிம மண் மீட்பு

on Friday, October 02, 2026
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நோர்வூட் தகனசாலைக்குச் செல்லும் பாதையில் நேற்று (01) வியாழக்கிழமை சட்டவிரோதமான முறையில் பாரிய குழிகள் தோண்டப்பட்டு, மாணிக்கக்கல் படிமம் அடங்கிய மண் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமது தோட்டத்தில் அமைந்துள்ள தேயிலை மலை மற்றும் தகனசாலை பாதையில் கடந்த இரு நாட்களாகச் சிலர் சட்டவிரோத அகழ்வில் ஈடுபட்டு மண்ணை அள்ளிச் சென்றுள்ளதாகவும், இதனால் அப்பாதையில் வாகனங்கள் எதுவும் செல்ல முடியாதவாறு கடுமையாகச் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்து நோட்டன் பொலிஸில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து நோர்வுட் பொலிஸ் நிலையப் பொறுப்பதிகாரி தெரிவிக்கையில், அக்டோபர் 01ஆம் திகதி இரவு அப்பகுதியில் திடீர் சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், இதன்போது பொலிஸாரைக் கண்டதும் சந்தேகநபர்கள் தப்பிச் சென்றுவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

எனினும், கடத்தல்காரர்களால் எடுத்துச் செல்வதற்காக மூடைகளில் நிரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த 40 மூடை மாணிக்கக்கல் படிம மண் மற்றும் அகழ்வுப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட உபகரணங்களை பொலிஸார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்தும் மேலதிக வழக்கு நடவடிக்கைகளுக்காக இன்று வெள்ளிக்கிழமை (02) ஹட்டன் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளதுடன், தப்பிச் சென்ற சந்தேகநபர்களைக் கைது செய்யப் பொலிஸார் விசாரணைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

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