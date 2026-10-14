மாரவில கடற்கரையில் 455 கிலோ சட்டவிரோத பீடி இலைகள் மீட்பு – இருவர் கைது !
மாரவில பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட கல்பொக்க கடற்கரைப் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட சுற்றிவளைப்பின் போது, சட்டவிரோதமான முறையில் கொண்டுவரப்பட்ட பெருந்தொகையான பீடி இலைகளுடன் சந்தேகநபர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகப் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
மாரவில பொலிஸ் நிலைய அதிகாரிகளுக்குக் கிடைத்த தகவலுக்கு அமைவாக, நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை (13) குறித்த சுற்றிவளைப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்போது சந்தேகநபர்களிடமிருந்து சட்டவிரோதமான முறையில் கொண்டுவரப்பட்ட 455 கிலோகிராம் மற்றும் 77 கிராம் எடையுடைய பீடி இலைத் தொகுதி கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் புத்தளம் மற்றும் ஜா-எல ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த 29 மற்றும் 33 வயதுடையவர்களாவர்.
மேலும், இச் சம்பவம் தொடர்பில் மாராவில பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.