களுத்துறை நாகொடையில் 75 லீற்றர் கசிப்புடன் 24 வயது இளைஞர் கைது – இரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில் பொலிஸார் சுற்றிவளைப்பு!
களுத்துறை பகுதியில் பொலிஸாரினால் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது, 75 லிற்றர் (100 போத்தல்கள்) கசிப்புடன் ஒரு சந்தேக நபர் நேற்று திங்கட்கிழமை (12) மாலை கைது செய்யப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
களுத்துறை தெற்கு பொலிஸ் பிரிவின் நாகொட பகுதியில் உள்ள வலான மத்திய ஊழல் ஒழிப்புப் பிரிவின் பொலிஸ் குழுவினருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடவடிக்கை இடம்பெற்றுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் வெனிவெல்கெட்டிய பகுதியைச் சேர்ந்த 24 வயது நபர் ஆவார்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக களுத்துறை தெற்கு பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.