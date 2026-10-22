இலங்கையில் ஒரு இலட்சத்தைக் கடந்த டெங்கு நோயாளர்கள் – 79 பேர் உயிரிழப்பு; நவம்பர் 2 முதல் விசேட நுளம்பு ஒழிப்புத் திட்டம் !
நாடு முழுவதும் டெங்கு பாதிப்பு அபாயம் உள்ளதாக அடையாளம் காணப்பட்ட சுகாதார அலுவலர் பிரிவுகளைக் குறிவைத்து, ஒரு சிறப்பு நுளம்பு ஒழிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
டெங்கு ஒழிப்புத் திட்டம் நவம்பர் 2 முதல் 7 ஆம் திகதி வரை செயல்படுத்தப்படும் என்று சமூக மருத்துவ நிபுணர் பிரஷில சமரவீர தெரிவித்தார்.
அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்ட சமூக மருத்துவ நிபுணர் பிரஷில சமரவீர இந்தக் கருத்துக்களைத் தெரிவித்தார்.
தற்போது, ஜனவரி மாதம் முதல் நாடு முழுவதும் 104,094 நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளனர். 79 டெங்கு மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இவர்களில், பெரும்பாலான நோயாளிகள் கொழும்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அதனைத் தொடர்ந்து கம்பஹா, கண்டி, களுத்துறை, மாத்தறை, காலி, இரத்தினபுர மற்றும் கேகாலை மாவட்டங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
தற்போது, 32 அதிக டெங்கு அபாயம் உள்ள சுகாதார அலுவலர் பிரிவுகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ஆனால், ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில், 360 சுகாதார அலுவலர் பிரிவுகளில் சுமார் 175 பிரிவுகள் அதிக அபாயம் உள்ளவையாக அறிவிக்கப்பட்டன.
எனவே, 13 மாவட்டங்களில் உள்ள அதிக அபாயம் உள்ள சுகாதார அலுவலர் பிரிவுகளில் நுளம்பு பரவல் அதிகரித்து வருவதை நாங்கள் தற்போது கண்டறிந்துள்ளோம். அதனால் நவம்பர் 2 முதல் 7 ஆம் திகதி வரை ஒரு சிறப்பு கொசு ஒழிப்புத் திட்டத்தைத் தொடங்கி செயல்படுத்த நாங்கள் நம்புகிறோம்.
இப்போது செயல்படுத்தினால், அடுத்த மாதத்திற்குள் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கும் வாய்ப்பு நமக்கு உள்ளது.