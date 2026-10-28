நாவலப்பிட்டியில் நீரோடையிலிருந்து சிறுத்தையின் சடலம் மீட்பு – மரணத்தில் மர்மம்!

நாவலப்பிட்டி, வெரலுகஷின்ன பகுதியில் அமைந்துள்ள தேயிலைத் தோட்டமொன்றின் நீரோடையில் வீழ்ந்து மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த, நன்கு வளர்ந்த சிறுத்தை ஒன்றின் சடலத்தைக் கம்பளை வனவிலங்கு அலுவலக அதிகாரிகள் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை (27) மீட்டுள்ளனர்.
தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் வனப்பகுதிகளின் எல்லைகளில் உள்ள ஓடைகளுக்கு அருகில் வனவிலங்குகளைப் பிடிப்பதற்காக வைக்கப்படும் கம்பிக் கண்ணிகளில் சிறுத்தைகள் தொடர்ந்து சிக்கிக் கொள்கின்றன.
அவ்வாறு கண்ணியில் சிக்கிய நிலையில் தப்பிக்க முயன்று, ஓடையில் விழுந்து காயமடைந்து உயிரிழந்ததா அல்லது சில நாட்களுக்கு முன்பு இரையைத் துரத்தும்போது தவறி விழுந்து உயிரிழந்ததா என்ற கோணங்களில் வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நீரோடைக்கு அருகிலுள்ள கோபி தோட்டத்தில் வேலைக்குச் சென்ற தொழிலாளி ஒருவர் சிறுத்தையின் உடலைக் கண்டு, நாவலப்பிட்டி பொலிஸார் ஊடாக வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்த அதிகாரிகள், சிறுத்தையின் உடலை பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர்.
குறித்த சிறுத்தையின் சடலம் நாவலப்பிட்டி நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதவானின் உத்தரவைப் பெற்ற பின்னர் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ரந்தெனிகல கால்நடை வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் என வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் வனப்பகுதிகளின் எல்லைகளில் உள்ள ஓடைகளுக்கு அருகில் வனவிலங்குகளைப் பிடிப்பதற்காக வைக்கப்படும் கம்பிக் கண்ணிகளில் சிறுத்தைகள் தொடர்ந்து சிக்கிக் கொள்கின்றன.
அவ்வாறு கண்ணியில் சிக்கிய நிலையில் தப்பிக்க முயன்று, ஓடையில் விழுந்து காயமடைந்து உயிரிழந்ததா அல்லது சில நாட்களுக்கு முன்பு இரையைத் துரத்தும்போது தவறி விழுந்து உயிரிழந்ததா என்ற கோணங்களில் வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நீரோடைக்கு அருகிலுள்ள கோபி தோட்டத்தில் வேலைக்குச் சென்ற தொழிலாளி ஒருவர் சிறுத்தையின் உடலைக் கண்டு, நாவலப்பிட்டி பொலிஸார் ஊடாக வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்த அதிகாரிகள், சிறுத்தையின் உடலை பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர்.
குறித்த சிறுத்தையின் சடலம் நாவலப்பிட்டி நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதவானின் உத்தரவைப் பெற்ற பின்னர் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ரந்தெனிகல கால்நடை வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் என வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.