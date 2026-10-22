இன்று முதல் மின்வெட்டு இல்லை – லக்விஜய மின் உற்பத்தி நிலையம் மீண்டும் முழு கொள்ளளவில் இயக்கம்!

on Thursday, October 22, 2026
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இன்று (22) முதல் மின் துண்டிப்பை அமுல்படுத்துவதற்கான தேவைப்பாடுகள் இல்லை என நசனல் சிஸ்டம் ஒப்பரேட்டர்ஸ் அறிவித்துள்ளது.

லக்விஜய மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் 2 ஆம் அலகு இன்று அதன் முழு கொள்ளளவான 270 மெகாவோட்டிற்கு மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் மின் தேவையை முகாமைத்துவம் செய்வதற்காக அமுல்படுத்தப்பட்டு வந்த மின் துண்டிப்பு நடவடிக்கையை தொடராதிருப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

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