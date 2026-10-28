கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆஜர்!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4lYw-ASCYSfJLbLl9DrYSnSw4RnWqVcruC8shsPcFQ49qeM8g7uWx_U4x6Keq1oyM4rzc86nto5H2AI-t6UoVlVOLsuH9XYRYOqj41aPlcB86SOasPsWGkzSJu-J0FoRVy3Gzn5vLJqSprwOIVdrO2PtHJah5vk7DKrAUOLVg3tqXik-jZPnWY1zyUFZu/s4267/00001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2329" data-original-width="4267" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4lYw-ASCYSfJLbLl9DrYSnSw4RnWqVcruC8shsPcFQ49qeM8g7uWx_U4x6Keq1oyM4rzc86nto5H2AI-t6UoVlVOLsuH9XYRYOqj41aPlcB86SOasPsWGkzSJu-J0FoRVy3Gzn5vLJqSprwOIVdrO2PtHJah5vk7DKrAUOLVg3tqXik-jZPnWY1zyUFZu/s1600-rw/00001.jpg" /></a></div><br /><div>முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்துக்கு வருகை தந்துள்ளார்.</div>