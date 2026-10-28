கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆஜர்!

on Wednesday, October 28, 2026
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முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்துக்கு வருகை தந்துள்ளார்.

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