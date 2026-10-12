சிறையிலுள்ள மதகுருமார்களின் ஆடை விவகாரம் – நாடாளுமன்ற மேற்பார்வைக் குழுவை உடனடியாகக் கூட்டுமாறு சஜித் பிரேமதாச கோரிக்கை!
தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மதகுருமார்கள், சிறைச்சாலைகளுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் அழைத்துச் செல்லப்படும்போது அணிய வேண்டிய ஆடைகள் தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சினை குறித்துக் கலந்துரையாடுவதற்காக, அரசாங்க நிர்வாகம், நீதி மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவை உடனடியாகக் கூட்டுமாறு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச சபாநாயகர் ஊடாக அக்குழுவின் தலைவருக்குக் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
சம்பந்தப்பட்ட நிலையியற் கட்டளையின் திருத்தம் மற்றும் ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பான கலந்துரையாடல்களுக்காக, இப்பிரச்சினையுடன் தொடர்புடைய அனைத்துத் தரப்பினரையும் குறித்த குழுக் கூட்டத்திற்கு அழைக்குமாறும் அக்கடிதத்தின் மூலம் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இத்தகைய சூழ்நிலையில், சட்டவாக்குநரின் முனைப்புடனான பங்களிப்பும் தலையீடும் அவசியமானது என்பதில் அக்கடிதம் மேலும் சிறப்புக் கவனம் செலுத்தியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.