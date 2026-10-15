பௌத்த பிக்குகளுக்கு எதிரான பொலிஸாரின் நடவடிக்கைக்குச் சஜித் கடும் கண்டனம் – ஜனாதிபதி தலையிடக் கோரிக்கை!

ஞானசார தேரரை விடுதலை செய்யக் கோரி கொழும்பு ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு முன்பாகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பௌத்த பிக்குகளுக்கு எதிரான பொலிஸாரின் நடவடிக்கையை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளார்.
கண்டியிலிருந்து கொழும்பு வரை பேரணியாக வந்த பிக்குகள் அமைதியான முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பிக்குகள் கொண்டுவந்த புத்தர் சிலைக்குப் பாதுகாப்பாக அமைக்கப்பட்டிருந்த தற்காலிகக் கூடாரத்தைப் பொலிஸார் அகற்றியதாகவும், இதனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளானதாகவும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், சம்பவத்தின்போது சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தனக்குத் தகவல் கிடைத்துள்ளதாகச் சஜித் தெரிவித்துள்ளார்.
இத்தகைய நடவடிக்கைகள் ஜனநாயகத்திற்கு முரணானவை எனக் கண்டித்த அவர், ஜனாதிபதி அநுரகுமார திசாநாயக்க நேரடியாகத் தலையிட்டு பௌத்த மகா சங்கத்தினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தித் தீர்வு காண வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பௌத்த பிக்குகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகளை அரசாங்கமும் பொலிஸாரும் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.