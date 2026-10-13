அம்பாறையில் சங்கிலித் திருட்டு : கல்முனை தங்கக் கடை ஊழியர்கள் உட்பட நால்வர் கைது!
(பாறுக் ஷிஹான்)
அம்பாறை மற்றும் உகன பொலிஸ் பிரிவுகளில் பெண்கள் இருவரிடம் தங்கச் சங்கிலிகளைத் திருடிய சம்பவங்களுடன் தொடர்புடைய பிரதான சந்தேக நபர் உட்பட நால்வர் பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த ஜூலை மாதம் ஏசல பௌர்ணமி தினத்தன்று அம்பாறை கொண்டுவட்டுவான் குளத்திற்கு அருகிலும், ஓகஸ்ட் 11ஆம் திகதி உகன பகுதியிலும் பெண்கள் இருவரின் தங்கச் சங்கிலிகள் திருடப்பட்டிருந்தன.
இச்சம்பவங்கள் தொடர்பாக அம்பாறை பிராந்திய ஊழல் தடுப்புப் பிரிவினர் மேற்கொண்ட விசாரணைகளில், பிரதான சந்தேக நபர் கொழும்பு கடுவெல பகுதிக்குத் தப்பிச் சென்று பேருந்து சாரதியாகப் பணிபுரிந்து வந்தமை தெரியவந்தது.
இந்நிலையில், அவர் அம்பாறைக்குத் திரும்பியுள்ளதாகக் கிடைத்த தகவலையடுத்து, திங்கட்கிழமை (12) அம்பாறை நகரிலுள்ள விடுதியொன்றுக்கு அருகில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார்.
அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து, திருடப்பட்ட நகைகளை விற்பனை செய்வதற்கு இடைத்தரகராகச் செயற்பட்ட தங்கக் கடை ஊழியர் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.
மேலும், திருடப்பட்ட சங்கிலிகள் கல்முனையிலுள்ள தங்கக் கடையொன்றில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டது. இதனையடுத்து அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில், உருக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்த இரண்டு தங்கச் சங்கிலிகள் மீட்கப்பட்டதுடன், கடை ஊழியர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மீட்கப்பட்ட தங்கத்தின் பெறுமதி 7 இலட்சம் ரூபாவுக்கும் அதிகம் எனப் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட நால்வரையும் அம்பாறை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
அம்பாறை மாவட்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் சுஜித் வேடமுல்லவின் உத்தரவின் பேரில், சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் பிரியந்த பண்டார கஸ்தூரியாராச்சியின் வழிகாட்டலிலும், உதவிப் பொலிஸ் அத்தியட்சகர் சம்பத் விக்ரமரத்னவின் மேற்பார்வையிலும் இந்தக் கைது நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது .