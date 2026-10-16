ஞானசார தேரர் விவகாரத்தில் ஜனாதிபதி சிறந்த தீர்மானத்தை எடுப்பார் – பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரிய!
ஞானசார தேரர் விவகாரம் நீதிமன்றத்துடன் தொடர்புடையது. அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் ஜனாதிபதி சிறந்த தீர்மானத்தை எடுப்பார். பௌத்த மதத்துக்கும், ஏனைய மதங்களுக்கும் உயரிய கௌரவமளித்துள்ளோம் என பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரிய தெரிவித்தார்.
புதிய கல்வி மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் மல்வத்து மற்றும் அஸ்கிரிய பீட மகாநாயக்க தேரர்களை இன்று வெள்ளிக்கிழமை (16) சந்தித்து கலந்துரையாடியதன் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அங்கு அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது,
2027 ஆம் ஆண்டு முதல் புதிய கல்வி மறுசீரமைப்பு அமுல்படுத்தப்படும். அதற்கான பணிகள் சிறந்த முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கமைய புதிய கல்வி மறுசீரமைப்பு குறித்து மகாநாயக்க தேரர்களுக்கு தெரிவுப்படுத்தியுள்ளோம்.
புதவிக்கு வந்த நாளில் இருந்து பௌத்த மதத்துக்கு உயரிய அந்தஸ்த்தை வழங்கியுள்ளோம்.அதேபோல் ஏனைய மதங்களுக்கும் உயரிய அந்தஸ்த்தை வழங்கியுள்ளோம். அவற்றை செயற்பாடுகள் ஊடாகவும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளோம்.
ஞானசார தேரர் விவகாரம் நீதிமன்றத்துடன் தொடர்புடைய து ஜனாதிபதி இந்த விடயத்தில் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்ட வகையில் சிறந்த தீர்மானத்தை எடுப்பார். இந்த விடயத்தில் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்ட வகையில் ஜனாதிபதி செயற்படுவார் என்றார்.