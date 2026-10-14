கொழும்பில் போலி கடவுச்சீட்டுகளுடன் சீனப் பிரஜை கைது – சீனாவில் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டவர் எனத் தகவல் !
கொம்பனித் தெரு பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட ஜஸ்டிஸ் அக்பர் மாவத்தையிலுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புத் தொகுதியொன்றில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட சுற்றிவளைப்பின் போது, போலியான கடவுச்சீட்டுகள் மற்றும் சட்டவிரோத சிகரெட்டுகளுடன் வெளிநாட்டுப் பிரஜை ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகப் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
போலியான வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டுகள் 02, பிறருக்குச் சொந்தமான வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டுகள் 04 மற்றும் சுங்கத் தீர்வையற்ற முறையில் நாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்ட 16 வகையான சிகரெட்டுகளுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கைது செய்யப்பட்டவர் 38 வயதுடைய சீன நாட்டுப் பிரஜையாவார்.
மத்திய குற்றப் புலனாய்வுப் பணியகத்தின் அதிகாரிகளுக்குக் கிடைத்த இரகசியத் தகவலுக்கு அமைவாக, நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை (13) மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட சுற்றிவளைப்பின் போதே இச்சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மேலதிக விசாரணைகளின் போது, இச்சந்தேகநபர் சீனாவில் இடம்பெற்ற பல்வேறு குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்புடையவர் என்பதும், அந்நாட்டு நீதிமன்றத்தால் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளதாகப் பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பில் மத்திய குற்றப் புலனாய்வுப் பணியகத்தினர் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.