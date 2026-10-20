தேசிய மின் கட்டமைப்பைப் பாதுகாக்க இன்றும் நாளையும் ஒரு மணிநேர மின்வெட்டு!
மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் கோளாறுகள் ஏற்படும்போது, அவை முழுமையாக இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி மின் உற்பத்தியைத் தொடங்குவதற்குச் சில நாட்கள் தேவைப்படுகின்றன. முழுமையான மின் கட்டமைப்பு முடங்குவதைத் தவிர்க்கும் வகையில் நாட்டில் குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில் 1 மணிநேரம் சுழற்சி முறையில் மின் தடை அமல்படுத்தப்படுகிறது என தேசிய மின்கட்டமைப்பு நிறுவனத்தின் பிரதான நிறைவேற்று பணிப்பாளர் புத்திக சமரசேகர தெரிவித்தார்.
மின்சாரத் தேவையை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு நாடளாவிய ரீதியில் மூன்று நாட்களுக்கு 1,2,3,4 என்று வகைப்படுத்தப்பட்ட நான்கு வலயங்களுக்கு அமைய மாலை 04 மணிமுதல் இரவு 09 மணிவரை தலா ஒரு மணிநேர மின்விநியோக தடையை அமுல்படுத்த முன்வைத்த முன்மொழிவுக்கு இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அனுமதியளித்துள்ளது எனவும் குறிப்பிட்டார்.
அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் திங்கட்கிழமை (19) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின்போது மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது,
உயர் அழுத்த மின் கடத்தல் கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட திடீர் அதிர்வெண் சமநிலையின்மை காரணமாகவே கடந்த சனிக்கிழமை (17) நாடளாவிய ரீதியில் மின்விநியோக தடை அமுல்படுத்தப்பட்டது.இதன்போது மின் உற்பத்திக் கருவிகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில் பாதுகாப்புத் தொகுதிகள் தானாகவே தொழிற்பட்டு மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் செயலிழந்தன.
மின்சாரக் கட்டமைப்பை மீளச் சீரமைக்கும் பணிகளின் போது,கூரைமேல் அமைக்கப்பட்ட சூரியசக்தி மின் உற்பத்தியாளர்களைத் தற்காலிகமாகத் தமது அமைப்புகளைத் துண்டிக்குமாறு வலுசக்தி அமைச்சு கோரிக்கை விடுத்தது.
மின் தேவை குறைவாக இருக்கும் வேளையில் சூரியசக்தி மின்சாரம் தடையின்றிப் பாயும்போது மின் கட்டமைப்பின் அதிர்வெண் அதிகரித்து மீளமைக்கும் பணிகளில் சிக்கல் ஏற்படுவதைத் தடுக்கவே இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
மின்வெட்டுக்கான துல்லியமான காரணியைக் கண்டறியும் பொருட்டுத் தொழில்நுட்ப ரீதியிலான விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் முழுமையான அறிக்கை இன்னும் ஒருமாத காலத்துக்குள் வலுசக்தி அமைச்சு மற்றும் இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் உதாரணமாக நுரைச்சோலை நிலக்கரி மின் நிலையத்தில் கோளாறுகள் ஏற்படும்போது, அவை முழுமையாக இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி மின் உற்பத்தியைத் தொடங்குவதற்குச் சில நாட்கள் தேவைப்படுகின்றன. அத்தகைய காலப்பகுதியில் தேசிய மின் கட்டமைப்பைப் பாதுகாப்பதற்கு சுழற்சி முறையில் நாடளாவிய ரீதியில் மின்விநியோக தடையை அமுல்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது.
முழுமையான மின் கட்டமைப்பு முடங்குவதைத் தவிர்க்கும் வகையில் நாட்டில் குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில் (1 மணிநேரம்) சுழற்சி முறையில் மின் தடை அமல்படுத்தப்படுகிறதுமாலை வேளையில் உச்சக் கட்ட மின் தேவை (மாலை 5:00 மணி முதல் இரவு 9:30 மணி வரை) நிலவும்போது நீர்மின் மற்றும் அவசர மின் உற்பத்திகளைப் பயன்படுத்தி மின் விநியோகத்தைச் சமநிலைக்குக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கமைய மின்சாரத் தேவையை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு நாடளாவிய ரீதியில் மூன்று நாட்களுக்கு 1,2,3,4 என்று வகைப்படுத்தப்பட்ட நான்கு வலயங்களுக்கு அமைய மாலை 04 மணிமுதல் இரவு 09 மணிவரை தலா ஒரு மணிநேர மின்விநியோக தடையை அமுல்படுத்த இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவிடம் யோசனை முன்வைத்தோம்.
அந்த முன்மொழிவுக்கு அமைய நாடளாவிய ரீதியில் 1 மணிநேர மின்விநியோக தடையை அமுல்படுத்த இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அனுமதியளித்தது. நேற்றைய தினம் நான்கு வலயங்களிலும் 1 மணிநேர மின்விநியோக தடை அமுல்படுத்தப்பட்டது.இன்றைய தினமும் (20), நாளைய தினமும் (21) சுழற்சி முறையில் மின்விநியோக தடை அமுல்படுத்தப்படும் என்றார்.