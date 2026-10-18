நாடளாவிய மின்தடை குறித்து விசாரணை – ஒரு மாதத்துக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும்!
நாடளாவிய ரீதியில் நேற்று சனிக்கிழமை (17) ஏற்பட்ட திடீர் மின் தடை தொடர்பில் முறையான விசாரணை நடத்தி வருவதாக மின்சார உற்பத்தி தேசிய அமைப்புகள் (தனியார்) நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இவ்விதமாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு, அதற்குரிய அறிக்கையானது ஒரு மாதத்துக்குள் இலங்கை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவுக்கும் உரிய அமைச்சுக்கும் அனுப்பப்படும் என்று இத்தனியார் நிறுவனத்தின் தலைவர் பிரதீப் பிரியதர்ஷன கூறியுள்ளார்.
இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழ்வதை தடுப்பதற்கு எடுக்கவேண்டிய நடவடிக்கைகளையும் இந்த அறிக்கை பரிந்துரைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக நிறுவனத் தலைவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.