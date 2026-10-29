வாஹல்கட, மொணராகலையில் இரு வேறு வீதி விபத்துகள் – இருவர் பலி, நால்வர் காயம்!

வாஹல்கட மற்றும் மொணராகலை ஆகிய பொலிஸ் பிரிவுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நேற்று புதன்கிழமை (28) இடம்பெற்ற இரு வேறு வீதி விபத்துகளில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
வாஹல்கட பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட கெபிதிகொல்லாவ - பதவிய வீதியின் கல்லிந்தவெவ பகுதியில் பதவிய திசையை நோக்கிப் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிளொன்று, மற்றொரு மோட்டார் சைக்கிளை முந்திச் செல்ல முயன்ற போது மோதல் ஏற்பட்டு விபத்து சம்பவித்துள்ளது.
இவ்விபத்தில் படுகாயமடைந்த இரு மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநர்களும் பதவிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர், முந்திச் செல்ல முயன்ற மோட்டார் சைக்கிளின் ஓட்டுநர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
மற்றைய ஓட்டுநர் மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக அனுராதபுரம் வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் போகஹவெவ பகுதியைச் சேர்ந்த 54 வயதுடைய நபராவார்.
இதேவேளை,மொணராகலை பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட மொணராகலை - வெடிகும்புற வீதியின் 04 ஆம் கம்பத்திற்கு அருகில் தெனகல்லந்த பகுதியில் இருந்து மொணராகலை திசையை நோக்கிப் பயணித்த தனியார் பஸ் ஒன்றுடன், எதிர்த்திசையில் வந்த முச்சக்கரவண்டி மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.
இவ்விபத்தில் முச்சக்கரவண்டியின் சாரதி, அதன் பின்புறத்தில் பயணித்த ஆண் ஒருவர், பெண் ஒருவர் மற்றும் 11 வயதுடைய சிறுவன் ஆகிய நால்வரும் காயமடைந்து சிறிகல வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர், பின்புறத்தில் பயணித்த ஆண் உயிரிழந்துள்ளார்.
உயிரிழந்தவர் மொணராகலை பகுதியைச் சேர்ந்த 70 வயதுடைய நபராவார்.
விபத்து தொடர்பில் பஸ் சாரதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக மொணராகலை பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
மேலும், குறித்த விபத்துக்கள் தொடர்பில் பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
வாஹல்கட பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட கெபிதிகொல்லாவ - பதவிய வீதியின் கல்லிந்தவெவ பகுதியில் பதவிய திசையை நோக்கிப் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிளொன்று, மற்றொரு மோட்டார் சைக்கிளை முந்திச் செல்ல முயன்ற போது மோதல் ஏற்பட்டு விபத்து சம்பவித்துள்ளது.
இவ்விபத்தில் படுகாயமடைந்த இரு மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநர்களும் பதவிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர், முந்திச் செல்ல முயன்ற மோட்டார் சைக்கிளின் ஓட்டுநர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
மற்றைய ஓட்டுநர் மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக அனுராதபுரம் வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் போகஹவெவ பகுதியைச் சேர்ந்த 54 வயதுடைய நபராவார்.
இதேவேளை,மொணராகலை பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட மொணராகலை - வெடிகும்புற வீதியின் 04 ஆம் கம்பத்திற்கு அருகில் தெனகல்லந்த பகுதியில் இருந்து மொணராகலை திசையை நோக்கிப் பயணித்த தனியார் பஸ் ஒன்றுடன், எதிர்த்திசையில் வந்த முச்சக்கரவண்டி மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.
இவ்விபத்தில் முச்சக்கரவண்டியின் சாரதி, அதன் பின்புறத்தில் பயணித்த ஆண் ஒருவர், பெண் ஒருவர் மற்றும் 11 வயதுடைய சிறுவன் ஆகிய நால்வரும் காயமடைந்து சிறிகல வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர், பின்புறத்தில் பயணித்த ஆண் உயிரிழந்துள்ளார்.
உயிரிழந்தவர் மொணராகலை பகுதியைச் சேர்ந்த 70 வயதுடைய நபராவார்.
விபத்து தொடர்பில் பஸ் சாரதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக மொணராகலை பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
மேலும், குறித்த விபத்துக்கள் தொடர்பில் பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.