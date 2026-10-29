வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் இலங்கையர்களுக்கான வீடு, கடன் மற்றும் வரிச்சலுகைத் திட்டங்கள் குறித்து ஜனாதிபதி ஆராய்வு!

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தினால் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்காக தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நலன்புரித் திட்டங்களின் செயற்பாடுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து இதன்போது விரிவாக ஆராயப்பட்டது.
அந்த ஊழியர்களுக்காக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் வீட்டுத்திட்டம் மற்றும் கடன் வசதித்திட்டம் என்பன தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் மற்றும் தீர்வை வரி விலக்கு (Duty Free) வசதிகள் குறித்தும் இதன்போது கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்கையர்கள் தொடர்பான துல்லியமான மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுத் தொகுப்பைப் பராமரிப்பதன் அவசியத்தைச் சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி, இதன் மூலம் அவர்களுக்கான நலன்புரித் திட்டங்களை மிகவும் முறைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் செயற்திறனான முறையில் நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என்றும் சுட்டிக்காட்டினார்.
வெளிநாட்டலுவல்கள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் விஜித ஹேரத், தொழில் அமைச்சரும் நிதி மற்றும் திட்டமிடல் பிரதி அமைச்சருமான கலாநிதி அனில் ஜயந்த பெர்னாண்டோ, ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட மேலதிக செயலாளர் ரோஷன் கமகே, வெளிநாட்டலுவல்கள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சின் செயலாளர் அருணி ரணராஜா, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் தலைவர் கோசல விக்கிரமசிங்க உள்ளிட்ட பலர் இக்கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றனர்.
அந்த ஊழியர்களுக்காக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் வீட்டுத்திட்டம் மற்றும் கடன் வசதித்திட்டம் என்பன தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் மற்றும் தீர்வை வரி விலக்கு (Duty Free) வசதிகள் குறித்தும் இதன்போது கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்கையர்கள் தொடர்பான துல்லியமான மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுத் தொகுப்பைப் பராமரிப்பதன் அவசியத்தைச் சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி, இதன் மூலம் அவர்களுக்கான நலன்புரித் திட்டங்களை மிகவும் முறைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் செயற்திறனான முறையில் நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என்றும் சுட்டிக்காட்டினார்.
வெளிநாட்டலுவல்கள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் விஜித ஹேரத், தொழில் அமைச்சரும் நிதி மற்றும் திட்டமிடல் பிரதி அமைச்சருமான கலாநிதி அனில் ஜயந்த பெர்னாண்டோ, ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட மேலதிக செயலாளர் ரோஷன் கமகே, வெளிநாட்டலுவல்கள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சின் செயலாளர் அருணி ரணராஜா, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் தலைவர் கோசல விக்கிரமசிங்க உள்ளிட்ட பலர் இக்கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றனர்.