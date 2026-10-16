உயிருக்குப் போராடும் கவன்திஸ்ஸ யானை – தாய்லாந்திலிருந்து வைத்தியக் குழுவை அழைத்துவர டட்லி சிரிசேன தயார்!

உடல்நலக்குறைவால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாட்டின் மிகப்பெரிய யானை எனக் கருதப்படும் கவன்திஸ்ஸவுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக, தாய்லாந்திலிருந்து விசேட வைத்தியக் குழுவை அழைத்து வருவதுடன், அதற்குத் தேவையான அனைத்து மருத்தவப் பொருட்களின் முழுச் செலவையும் ஏற்கத் தயாராக இருப்பதாகப் பிரபல வர்த்தகர் டட்லி சிரிசேன அறிவித்துள்ளார்.
யானையைக் காப்பாற்றுவதற்கான அனைத்து சாத்தியமான நடவடிக்கைகளையும் அதிகாரிகள் உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என டட்லி சிரிசேன விடுத்துள்ள வெளிப்படையான வேண்டுகோளில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தற்போது சிகிச்சையளித்து வரும் வனஜீவராசிகள் திணைக்களம் மற்றும் மிருக வைத்தியக் குழுவினருக்கு மேலதிக நிபுணர்களின் உதவி தேவைப்படலாம் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இந்தக் கோரிக்கையை ஜனாதிபதி அநுர குமார திசாநாயக்க, வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அமைச்சர் மற்றும் உரிய அதிகாரிகளின் கவனத்திற்குக் கொண்டு சென்று, தேவையான ஏற்பாடுகளை விரைவுபடுத்துமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
காலில் ஏற்பட்ட காயத்திற்குச் சிகிச்சை பெற்றுவந்த கவன்திஸ்ஸ, தற்போது கடும் வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்டு கலா ஓயா ஆற்றில் அருகிலுள்ள வயல்வெளியில் படுத்திருக்கும் நிலையில் காணப்படுவது பொதுமக்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
யானையின் உயிர்வாழும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இந்த அவசர உதவி முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
யானையைக் காப்பாற்றுவதற்கான அனைத்து சாத்தியமான நடவடிக்கைகளையும் அதிகாரிகள் உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என டட்லி சிரிசேன விடுத்துள்ள வெளிப்படையான வேண்டுகோளில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தற்போது சிகிச்சையளித்து வரும் வனஜீவராசிகள் திணைக்களம் மற்றும் மிருக வைத்தியக் குழுவினருக்கு மேலதிக நிபுணர்களின் உதவி தேவைப்படலாம் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இந்தக் கோரிக்கையை ஜனாதிபதி அநுர குமார திசாநாயக்க, வனஜீவராசிகள் திணைக்கள அமைச்சர் மற்றும் உரிய அதிகாரிகளின் கவனத்திற்குக் கொண்டு சென்று, தேவையான ஏற்பாடுகளை விரைவுபடுத்துமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
காலில் ஏற்பட்ட காயத்திற்குச் சிகிச்சை பெற்றுவந்த கவன்திஸ்ஸ, தற்போது கடும் வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்டு கலா ஓயா ஆற்றில் அருகிலுள்ள வயல்வெளியில் படுத்திருக்கும் நிலையில் காணப்படுவது பொதுமக்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
யானையின் உயிர்வாழும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இந்த அவசர உதவி முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.