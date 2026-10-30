ஹோமாகம பொலிஸ் காவலில் இளைஞர் உயிரிழப்பு – கைதுக்கு முன்னரே தாக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தகவல்!

ஹோமாகம பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு தாக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்படும் சந்தேகநபரான இளைஞர், பொலிஸார் கைதுசெய்யப்படுவதுக்கு முன்னர் தாக்குதல் சம்பவம் ஒன்றின்போது தாக்கப்பட்ட நிலையில் ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைப் பெற்றுள்ளமை விசாரணைகளின் போது தெரியவந்துள்ளதாக மேல் மாகாணத்திற்குப் பொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் சஜீவ மெதவத்த தெரிவித்துள்ளார்.
பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவில் வியாழக்கிழமை (29) இடம்பெற்ற விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
ஹோமாகம பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் ஒருவர் இம்மாதம் 25 ஆம் திகதியன்று உயிரிழந்தார். அவரது இறுதி கிரியைகளும் இன்றைய தினம் இடம்பெற்றது. மேற்படி சம்பவம் தொடர்பில் மேல் மாகாண தெற்கு குற்றப்பிரிவினர் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர். குற்றச்சம்பவம் தொடர்பில் உயிரிழந்த இளைஞனும் மற்றொரு நபரும் ஹோமாகம பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு பொலிஸ் நிலையத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர்.
பொலிஸ் நிலையத்தில் வைத்து அவரது உடல்நிலை மோசமானதை அடுத்து ஹோமாகம வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தார். எனினும் கைது செய்யப்படுவதுக்கு முந்தைய தினம் குறித்த இளைஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக தெரிவித்து வைத்தியசாலையில் தங்கயிருந்து சில மணித்தியாலங்கள் சிகிச்சைப் பெற்று வைத்தியசாலையிலிருந்து தன்னிச்சையாக வெளியேறியுள்ளார். எனினும் கைது செய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் தான் மோட்டார் சைக்கிளில் இருந்து வீழ்ந்ததில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பொலிஸாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இரு தரப்பினருக்கு இடையில் ஏற்பட்ட தகராரின் போது மேற்படி இளைஞர் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இந்நிலையில் மேற்படி விடயம் தொடர்பில் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் விசாரணைகளுக்கமைய உப பொலிஸ் பரிசோதகர் உட்பட 3 அதிகாரிகள் பணி இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதோடு பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகரும் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து எதிர்வரும் மாதம் 12 ஆம் திகதிவரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்றார்.
பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவில் வியாழக்கிழமை (29) இடம்பெற்ற விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
ஹோமாகம பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் ஒருவர் இம்மாதம் 25 ஆம் திகதியன்று உயிரிழந்தார். அவரது இறுதி கிரியைகளும் இன்றைய தினம் இடம்பெற்றது. மேற்படி சம்பவம் தொடர்பில் மேல் மாகாண தெற்கு குற்றப்பிரிவினர் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர். குற்றச்சம்பவம் தொடர்பில் உயிரிழந்த இளைஞனும் மற்றொரு நபரும் ஹோமாகம பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு பொலிஸ் நிலையத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர்.
பொலிஸ் நிலையத்தில் வைத்து அவரது உடல்நிலை மோசமானதை அடுத்து ஹோமாகம வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தார். எனினும் கைது செய்யப்படுவதுக்கு முந்தைய தினம் குறித்த இளைஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக தெரிவித்து வைத்தியசாலையில் தங்கயிருந்து சில மணித்தியாலங்கள் சிகிச்சைப் பெற்று வைத்தியசாலையிலிருந்து தன்னிச்சையாக வெளியேறியுள்ளார். எனினும் கைது செய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் தான் மோட்டார் சைக்கிளில் இருந்து வீழ்ந்ததில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பொலிஸாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இரு தரப்பினருக்கு இடையில் ஏற்பட்ட தகராரின் போது மேற்படி இளைஞர் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இந்நிலையில் மேற்படி விடயம் தொடர்பில் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் விசாரணைகளுக்கமைய உப பொலிஸ் பரிசோதகர் உட்பட 3 அதிகாரிகள் பணி இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதோடு பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகரும் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து எதிர்வரும் மாதம் 12 ஆம் திகதிவரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்றார்.