நாட்டின் பல பகுதிகளில் இடம்பெற்ற வீதி விபத்துகளில் ஒரே நாளில் ஐவர் உயிரிழப்பு !
நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை (13) இடம்பெற்ற வீதி விபத்துகளில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகப் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
சாவகச்சேரி வீதியின் கைதடி பகுதி
சாவகச்சேரி வீதியின் கைதடி பகுதியில் யாழ்ப்பாணம் நோக்கிப் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிளொன்று, வேகம் கட்டுப்பாட்டை மீறி எதிரே வந்த லொறியுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.
விபத்தில் படுகாயமடைந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநரும் பின்னால் பயணித்தவரும் சாவகச்சேரி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது உயிரிழந்துள்ளனர்.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர்கள் சுன்னாகம் பகுதியைச் சேர்ந்த 20 மற்றும் 23 வயதுடைய இரு இளைஞர்களாவர்.
லொறியின் சாரதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
கொலன்ன, சூரியகந்த - எம்பிலிபிட்டி வீதி
கொலன்ன, சூரியகந்த - எம்பிலிபிட்டிய வீதியின் கெக்குணதொல பகுதியில் எம்பிலிபிட்டிய நோக்கிச் சென்ற லொறியின் இடதுபக்கக் கதவு திடீரெனத் திறந்ததில், இடதுபக்க ஆசனத்தில் பயணித்த பெண் வீதியில் தூக்கி வீசப்பட்டு விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளார்.
காயமடைந்த பெண் கொலன்ன வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, மேலதிக சிகிச்சைக்காக எம்பிலிபிட்டிய வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்ட பின்னர் உயிரிழந்துள்ளார்.
உயிரிழந்தவர் மாஹேன, விஜேரிய பகுதியைச் சேர்ந்த 66 வயதுடைய பெண் ஆவார்.
கொழும்பு - அவிசாவளை வீதி
கொழும்பு - அவிசாவளை வீதியின் கொடிகாவத்தை பகுதியில் கொழும்பு நோக்கிப் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிளொன்று வீதியைக் கடக்க முயன்ற பாதசாரி பெண் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.
விபத்தில் காயமடைந்த 80 வயதுடைய பெண், கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் உயிரிழந்துள்ளார்.
மொரட்டுவை - கட்டுபெத்த வீதி
மொரட்டுவை - கட்டுபெத்த வீதியின் பண்டாரநாயக மாவத்தைக்கு அருகில், கட்டுபெத்த பகுதியிலிருந்து பிலியந்தலை நோக்கிப் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிளொன்று வீதியைக் கடக்க முயன்ற பாதசாரி மீது மோதியுள்ளது.
விபத்தில் காயமடைந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநரும் பாதசாரியும் பிலியந்தலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், 76 வயதுடைய பாதசாரி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
மேலும், இந்த விபத்துக்கள் குறித்து பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.