ரணில் வழங்கிய ஜனாதிபதி பொதுமன்னிப்பு செல்லுபடியற்றது – உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!
முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் 2024ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி பொதுமன்னிப்பின் கீழ் சிறைக்கைதி ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஜனாதிபதி மன்னிப்பைச் செல்லுபடியற்றதாக்கி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பராமரிப்புக் கொடுப்பனவைச் செலுத்தத் தவறிய குற்றச்சாட்டில் சிறைத்தண்டனை அனுபவித்த ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஜனாதிபதி மன்னிப்பைச் சவாலுக்கு உட்படுத்தி, அவரது மனைவியால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீதான தீர்ப்பை அறிவித்தபோதே உயர் நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
குறித்த ஜனாதிபதி மன்னிப்பைச் சவாலுக்கு உட்படுத்தி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், அந்த மன்னிப்பைச் செல்லுபடியற்றதாக்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.