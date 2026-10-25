அநுரவுக்குள் ரணிலும் ஜே.ஆரும் வந்துவிட்டார்களா? – வசந்த முதலிகே கேள்வி!
1979ஆம் ஆண்டு ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன ஆட்சிக்காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம், அந்தச் சட்டத்தை நீக்குவதாகக் கூறி ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கம், அதே அதிகாரங்களை வேறு வடிவத்தில் கொண்டுவருவது ஏன்? அநுர குமார திசாநாயக்க அவர்களுக்குள் ரணில் விக்கிரமசிங்க வந்துவிட்டாரா? அநுர குமார திசாநாயக்க அவர்களுக்குள் ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன வந்துவிட்டாரா? ஏன மக்கள் போராட்ட இயக்கம் கேள்வி எழுப்பியது.
பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்றும், அரசைப் பயங்கரவாதத்திலிருந்து பாதுகாத்தல் சட்டமூலத்தை கிழித்தெறிய வேண்டும் என்றும் கோரி மக்கள் போராட்ட இயக்கத்தினால் நேற்று சனிக்கிழமை (24) நீர்கொழும்பு நகரில் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இதன்போது ஊடகங்களுக்க கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மக்கள் போராட்ட இயக்கத்தின் செயற்பாட்டாளர் வசந்த முதலிகே மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில்,
ஜனநாயகத்தையும் சுதந்திரத்தையும் உறுதிப்படுத்துவதாகவும், மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய அதிகபட்ச ஜனநாயகத்தை வழங்குவதாகவும் கூறியே தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தது. நாட்டில் நடைமுறையில் உள்ள அடக்குமுறைச் சட்டங்கள் அனைத்தையும் இரத்துச் செய்வதாகவும், பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தை நீக்குவதாகவும் 'வளமான நாடு – அழகான வாழ்க்கை' என்ற கொள்கைப் பிரகடனத்தில் உறுதியளித்திருந்தார்கள்.
ஆனால், தற்போது 'அரசைப் பயங்கரவாதத்திலிருந்து பாதுகாத்தல்' என்ற சட்டமூலத்தை அரசாங்கம் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்தச் சட்டமூலத்தில் அரசாங்கத்துக்கோ அல்லது சர்வதேச அமைப்பொன்றுக்கோ ஏதாவது ஒன்றைச் செய்யுமாறு அல்லது செய்யாமல் இருக்குமாறு நிர்ப்பந்திப்பதும் பயங்கரவாதத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தம் கொடுப்பது, அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை விடுப்பது, அரசாங்கம் செய்யும் தவறான செயலை நிறுத்துமாறு கூறுவது ஆகியவை எவ்வாறு பயங்கரவாதமாகும்? உலகில் எந்த நாட்டின் பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்தில் இவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது? இத்தகைய வரையறைகளைப் பயன்படுத்தி அரசாங்கத்திற்கு எதிராக நடத்தப்படும் எந்தவொரு போராட்டத்தையும் பயங்கரவாதமாக முத்திரை குத்தக்கூடிய நிலை உருவாகலாம். அதனால்தான் இந்தச் சட்டமூலம் ஜனநாயக விரோதமானது என்கிறோம்.
1979ஆம் ஆண்டு ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன ஆட்சிக்காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம், பின்னர் அரசாங்கங்களுக்கு எதிரானவர்களைத் தடுத்து வைப்பதற்கும் போராட்டங்களை ஒடுக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. ரணில் விக்கிரமசிங்க ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்திலும் அரகலய போராட்டக்காரர்களை ஒடுக்குவதற்கு இச்சட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
அந்தச் சட்டத்தை நீக்குவதாகக் கூறி ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கம், அதே அதிகாரங்களை வேறு வடிவத்தில் கொண்டுவருவது ஏன்? அநுர குமார திசாநாயக்க அவர்களுக்குள் ரணில் விக்கிரமசிங்க வந்துவிட்டாரா? அநுர குமார திசாநாயக்க அவர்களுக்குள் ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன வந்துவிட்டாரா? இந்தக் கேள்வியை அரசாங்கத்திடமும் அதற்கு வாக்களித்த மக்களிடமும் கேட்கிறோம்.
நாட்டைக் கட்டியெழுப்பவும், திருடர்களைப் பிடிக்கவும், ஊழல் மற்றும் மோசடிகளை ஒழிக்கவும், ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தவும் ஆட்சிக்கு வந்ததாகக் கூறிய அரசாங்கம், மக்களை அச்சுறுத்தி அவர்களின் குரலை அடக்குவதற்காக இந்தச் சட்டங்களைக் கொண்டுவருகிறதா?
ஒருபுறம் 'அரசைப் பயங்கரவாதத்திலிருந்து பாதுகாத்தல்' சட்டமூலமும், மறுபுறம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களை ஒடுக்குவதற்கான சட்டமூலமும் கொண்டுவரப்படுகின்றன. பழைய சட்டங்களில் இருந்த அதிகாரங்களை மேலும் விரிவுபடுத்தி புதிய சட்டங்களுக்குள் கொண்டுவரும் முயற்சிகள் இடம்பெறுகின்றன.
இலங்கைப் பொலிஸார் தொடர்பில் மக்களுக்கு ஏற்கனவே பல்வேறு அனுபவங்கள் உள்ளன. ஒருவர் பொலிஸாரிடம் சிக்கும்போது, அவரிடம் இல்லாத பொருளைக்கூட வைத்து வழக்கில் சிக்கவைக்க முடியும் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. சிறிய குற்றமொன்றைச் செய்திருந்தாலும் அதைவிடப் பெரிய குற்றத்தைச் சுமத்தக்கூடிய நிலை காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான சூழ்நிலையில் பொலிஸாருக்கு மேலும் அதிகாரங்களை வழங்குவது ஆபத்தானது.
எதிர்காலத்தில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிபந்தனைகள் காரணமாகவோ அல்லது நாட்டின் கடனைச் செலுத்த முடியாத நிலை காரணமாகவோ பாடசாலைகள் மூடப்படலாம். அரச நிறுவனங்கள் மூடப்படலாம். தொழில் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இளைஞர்கள் வீதிகளில் நிற்கும் நிலை ஏற்படலாம். அப்போது மக்கள் தமது பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு கோரி வீதிக்கு வந்து அரசாங்கத்திடம் கேள்வி எழுப்புவார்கள். அதற்குப் பதிலளிப்பதற்குப் பதிலாக அவர்களை அடக்குவதற்கு இந்தச் சட்டங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.
மக்கள் தமது உரிமைகளுக்காகப் போராடும்போது அவர்களைப் பயங்கரவாதிகள் என முத்திரை குத்தக்கூடிய நிலை உருவாகக்கூடாது. எனவே, இந்தச் சட்டமூலத்திற்கு எதிராக நாம் முழுமையான போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம். இந்தச் சட்டமூலத்தைத் தோற்கடிப்பதே எமது நோக்கமாகும். அதன் ஒரு நடவடிக்கையாகவே இன்று நீர்கொழும்பு நகரில் இந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் என்றார்.