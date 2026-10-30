இரண்டரை ஆண்டுகளாகியும் யானை – மனித மோதலுக்குத் தீர்வில்லை – சஜித் குற்றச்சாட்டு!
இலங்கையில் யானை – மனித மோதலானது நாட்டின் பொதுமக்களுக்கும் வன வளத்துக்கும் தொடர்ச்சியாக பெரும் சவாலாகவும் கடுமையான பிரச்சினையாகவும் உருவெடுத்துள்ளது. இரண்டரை ஆண்டுகள் கடந்தும் இதற்கு முறையாக தீர்வுகள் எவையும் கிடைக்கவில்லை என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார்.
யானை மனித மோதல் குறித்து ஆராயும் நோக்கில் லுனுகம்வெஹேர பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள வெவ்கம்மான பிரதேசத்துக்கு விஜயம் மேற்கொண்ட போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். அங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
விவசாயிகள் தங்களது நகைகளையும் சொத்துக்களையும் அடகு வைத்து அதிக வட்டிக்கும் கடன் வாங்கி விவசாய நடவடிக்கைளை மேற்கொண்டபோதிலும், அவர்களுக்குச் சொத்துச் சேதங்களும், உயிர்ச்சேதங்களும், பயிர்ச் சேதங்களுமே இறுதியில் மிஞ்சுகின்றன.
மனித உயிர்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் காட்டு யானை வளத்தைப் பாதுகாத்தல் ஆகிய பன்முக நோக்கங்களை ஒரே நேரத்தில் அடைவது கடினம் எனக் கருதப்பட்டாலும், அதனை சாத்தியமாக்க முடியும். எனவே வனபங பிரதேசங்களில் வாழும் மக்களுக்குப் பலன்களையும் வாழ்வாதாரத்தையும் பெற்றுக் கொடுக்கும் வகையில் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு திட்டமொன்று உடனடியாக நடைமுறைப்டுத்தப்பட வேண்டும்.
யானை மனித மோதல்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு மின்சார வேலிகள் மற்றும் தொங்கு மின்சார வேலிகள் போன்றவற்றை சரியாக பாராமரிப்பது அவசியமாகும். லுனுகம்வெஹேர போன்ற தேசிய பூங்காக்களை மேலும் அபிவிருத்தி செய்து, உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்ப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை உள்ளூர் மக்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய சமூக மைய வனவிலங்கு மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை செயற்படுத்த வேண்டும்.
தேசிய அளவில் யானை-மனித மோதல்கள் தீவிரமாக உள்ள பிரதேசங்களில் அரசாங்கம் பொறுப்புக்களிலிருந்து நழுவிச் செல்லாமல், சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்து வனவிலங்குகளையும் பாதுகாத்து மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பலப்படுத்த வேண்டும்.
தேர்தல் காலத்தில் ஒரே பேனா முனையில் யானை-மனித மோதலுக்குத் தீர்வு காண்பதாக அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் இன்று நிறைவேற்றப்படாத வெற்று வாக்குறுதிகளாகவே மாறியுள்ளதுடன், பொறுப்புவாய்ந்த அரசாங்க அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் இச்சவாலுக்கு முன்னால் தலைமறைவாகியுள்ளனர்.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சுற்றாடலையும் மனித உயிர்களையும் பாதுகாப்பதற்கு முன்னுரிமை அளித்து, சமூக தலைமைத்துவ சுற்றாடல் பாதுகாப்புத் வேலைத்திட்டமொன்றை முன்வைக்கிறது. அத்துடன், யானை-மனித மோதலால் மக்களிடையே ஏற்படும் கோபத்தைத் தணிப்பதற்கான உடனடித் தீர்வாக, விவசாயிகளுக்குச் சுமையேற்படுத்தாமல் அரசாங்கத்தின் அனுசரணையுடன் கூடிய முறையான பயிர்க் காப்புறுதித் திட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டும். தற்போதுள்ள பயிர்க் காப்புறுதித் திட்டம் பெயரளவில் மட்டுமே உள்ளதே தவிர, நடைமுறையில் விவசாயிகளுக்குப் பயனுள்ளதாக இல்லை.
இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும் யானை-மனித மோதலுக்குத் தீர்வும் கிடைக்காமல், விவசாயிகளின் விளைச்சலுக்கு உரிய விலையும் கிடைக்காத சூழ்நிலையே நீடிக்கிறது.
வனஜீவராசிகள் துறையில் நிலவும் பௌதீக மற்றும் மனித வளப் பற்றாக்குறையைத் தீர்க்கும் வகையில், சிவில் பாதுகாப்புத் துறையிலிருந்து 5,000 பேரும் பலநோக்கு சேவைத் துறையிலிருந்து 3,500 பேரும் என மொத்தம் 8,500 பேர் இணைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டாலும், அவர்களுக்குரிய பொறுப்புகள் சரியாக வழங்கப்படவில்லை.
எனவே, சுற்றாடல் பாதுகாப்பு குறித்த வெற்றுப் பேச்சுக்களை நிறுத்திவிட்டு, 2027 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்திலாவது காட்டு யானைகள், வனவிலங்குகள், மனித உயிர்கள் மற்றும் விவசாயத்தைப் பாதுகாக்கும் துரிதத் திட்டங்களை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துமாறு கோரிக்கை விடுத்தார்.