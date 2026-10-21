பசிபிக் பெருங்கடலில் சக்திவாய்ந்த எல் நினோ உருவாகும் அபாயம் – நாசா செயற்கைக்கோள்கள் கண்காணிப்பு !
நாசாவின் செயற்கைக்கோள்கள் பசிபிக் பெருங்கடலில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க எல் நினோ நிகழ்வைக் கண்காணித்துள்ளன. இதனால் கடல் வெப்பநிலை உயர்ந்து, காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
விண்வெளி நிறுவனமான நாசாவின் புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள்கள், பசிபிக் பெருங்கடலில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க எல் நினோ நிகழ்வைக் கண்காணித்துள்ளன.
இந்த இயற்கை நிகழ்வு, சூரிய கிரகணத்தை விடவும் மிகவும் அரிதானது என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.
தேசிய கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகம் (NOAA) ஓர் எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. NOAA-வின் கூற்றுப்படி, இது 1950 க்குப் பிறகு மிகவும் வலிமையான எல் நினோவாக மாறுவதற்கு 83 சதவீத வாய்ப்புள்ளது. இந்த பருவகால மாற்றத்தின் நேரடித் தாக்கத்தை உலகெங்கிலும் உள்ள விவசாயிகளும் கடலோர சமூகத்தினரும் ஏற்கனவே உணரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
பூமத்திய ரேகை பசிபிக் பெருங்கடலில் நீரின் வெப்பநிலை இயல்பை விட கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. காற்றின் திசை மாறியதால் கடல் மட்டமும் பருவகால சுழற்சியும் முற்றிலும் சீர்குலைந்துள்ளன. நாசாவின் மேம்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள், இந்த முழு அமைப்பிலும் ஏற்படும் ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும் விண்வெளியிலிருந்து தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றன.
நாசா செயற்கைக்கோள்கள் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க எல் நினோவை முதன்முதலில் 2026 ஜனவரியில் கண்டறிந்தன. மைக்ரோனேசியாவிற்கு அருகில் மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடலில் வெப்ப நீரின் பெருக்கம் காணப்பட்டது.
விஞ்ஞானிகள் இதற்கு கெல்வின் அலை என்று பெயரிட்டுள்ளனர். இவை ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் நீளமுள்ள, மெதுவாக நகரும் நீருக்கடியில் உள்ள அலைகள் ஆகும்.