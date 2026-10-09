ஞானசார தேரருக்கு எதிராக தற்போதைய அரசாங்கம் புதிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை – சட்டம் அனைவருக்கும் சமம் என தேசிய பிக்குகள் முன்னணி தெரிவிப்பு
ஞானசார தேரர் தொடர்பில் தற்போதைய அரசாங்கம் புதிதாக எந்தவொரு விசேட நடவடிக்கையையும் முன்னெடுக்கவில்லை. கடந்த காலங்களில், குறிப்பாக நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளின் இறுதிக் கட்டமாகவே தற்போதைய அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக்காலத்தில் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என தேசிய பிக்குகள் முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் வகமுல்லே உதித்த தேரர் தெரிவித்தார்.
தேசிய பிக்குகள் முன்னணியின் காரியாலயத்தில் நேற்று வியாழக்கிழமை (08) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும்போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில்,
ஞானசார தேரர் தொடர்பில் தற்போது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்று வருகின்றன. எனவே, அது குறித்து மிகவும் அவதானமாகவே கருத்து தெரிவிக்க வேண்டும். தற்போதைய அரசாங்கம் அவருக்கு எதிராக புதிதாக எந்தவொரு நடவடிக்கையையும் ஆரம்பிக்கவில்லை. கடந்த காலங்களில் முன்னெடுக்கப்பட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளின் இறுதிக் கட்ட நடவடிக்கையாகவே தற்போதைய நிலையில் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இதற்காக தற்போதைய அரசாங்கத்தை குற்றம் சுமத்துவதற்கு காரணமில்லை. சட்டம் அனைவருக்கும் சமமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதே நாட்டின் மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும். ஜனாதிபதி, பிரதமர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், பிக்கு அல்லது மதகுருமார் என எவரையும் சட்டத்திலிருந்து வேறுபடுத்த முடியாது.
ஞானசார தேரரின் காவி உடை அகற்றப்பட்டமை தொடர்பிலும் அவசரமாகப் பிரதிபலிக்க வேண்டியதில்லை. சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளதன்படி, மூன்று வருடங்களுக்கும் அதிகமான தண்டனை பெற்ற கைதிகள் சிறைச்சாலை சீருடையை அணிய வேண்டும். மூன்று வருடங்களுக்கும் குறைவான தண்டனை பெற்ற மதகுருமார்களுக்கு நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகும்போது காவி உடையை அணிய அனுமதிக்க முடியும். ஞானசார தேரர் ஆறு வருட கடூழிய சிறைத்தண்டனைக்கு உட்பட்டவர் என்பதால், அவருக்கான ஆடை தொடர்பான நடைமுறையும் சிறைச்சாலை விதிகளுக்கு அமைவாகவே தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.
2018ஆம் ஆண்டிலும் ஞானசார தேரர் சிறைத்தண்டனை அனுபவித்தார். அப்போதும் சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் அவர் சிறைச்சாலை விதிகளுக்கு அமைவாக கைதிகளுக்குரிய ஆடையை அணிந்திருந்ததாக தெரிவித்திருந்தனர். எனவே, ஒரே விதமான நடைமுறை வௌ;வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், அதற்கு வௌ;வேறு விதமான பிரதிபலிப்புகளை வழங்குவது கேள்விக்குரியதாகும்.
எமக்கு எதிர்ப்பு இருந்தால் அதனை சட்டபூர்வமான முறையிலும் தர்க்கரீதியாகவும் முன்வைக்க வேண்டும். அவசரமாகக் குழப்பங்களை ஏற்படுத்துவதோ, கோஷங்களை எழுப்புவதோ தீர்வாகாது. சங்கத்தின் ஒழுக்கத்தையும் நாட்டின் சட்டத்தையும் கருத்திற்கொண்டு அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் செயற்பட வேண்டும்.
ஞானசார தேரர் விவகாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தற்போது சமூகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பமும் நீண்டகாலம் நீடிக்காது. மகாநாயக்க தேரர்கள் ஜனாதிபதியுடன் நடத்தவுள்ள கலந்துரையாடலில் இந்த விடயங்கள் தொடர்பில் உரிய முறையில் கருத்துகளை முன்வைப்பார்கள். சட்டத்தில் மாற்றம் தேவைப்பட்டால் அதனை உரிய சட்ட நடைமுறையின் ஊடாகவே மேற்கொள்ள வேண்டும். எமக்குப் பிடித்தவாறு தீர்மானங்களை எடுத்துக்கொண்டு செயற்படாமல், சாசனத்தைப் பொறுப்பேற்றுள்ள மகா சங்கரத்தினத்திடம் இந்தப் பொறுப்பை ஒப்படைப்பதே பொருத்தமானது என்றார்.