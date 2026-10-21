துபாய் விமான நிலையத்தில் காணாமல்போன இலங்கைப் பயணியின் ‘சூட்டி’ பூனை ஒரு வாரத்துக்குப் பின் பத்திரமாக மீட்பு!
கடந்த 11 ஆம் திகதி துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இலங்கைப் பயணி ஒருவருக்குச் சொந்தமான ‘சூட்டி’ எனும் பூனை காணாமல் போயிருந்த நிலையில், ஒரு வார கால தீவிர தேடுதலுக்குப் பின் தற்போது மீட்கப்பட்டுள்ளது.
துபாய் விமான நிலையக் குழுவினர் மேற்கொண்ட தேடுதலில், பயணப் பெட்டிச் சுழல்மேடைப் பாதைக் குகைக்குள் பூனை சிக்கியிருப்பது கண்டறியப்பட்டுப் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளது.
காணாமல்போன செல்லப் பிராணியைத் தேடிவந்த உரிமையாளரின் ஒரு வார காலக் கவலைக்கும் பதற்றத்திற்கும் இதன் மூலம் முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளது.