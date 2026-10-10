வெலிகமை W15 ஹோட்டல் துப்பாக்கிச் சூட்டு வழக்கு – தேஷ்பந்து தென்னகோன் உள்ளிட்ட 9 பேருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரம்; நீதிவான் நீதிமன்ற வழக்கு நிறைவு!
வெலிகமை W15 ஹோட்டல் மீதான துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவம் தொடர்பில், முன்னாள் பொலிஸ் மா அதிபர் தேஷ்பந்து தென்னகோன் உள்ளிட்ட 9 பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக மாத்தறை மேல் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டதை அடுத்து, நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் இடம்பெற்று வந்த வழக்கை நிறைவுக்குக் கொண்டுவருவதாக மாத்தறை நீதிவான் சதுர திஸாநாயக்க அறிவித்துள்ளார்.
வெள்ளிக்கிழமை (9) முன்னாள் பொலிஸ் மா அதிபர் தேஷ்பந்து தென்னகோன் உள்ளிட்ட ஏழு பேருக்கு எதிரான பி.ஆர். 6314/25 இலக்க வழக்கு , மாத்தறை நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டபோதே நீதிவான் இதனை அறிவித்திருந்தார்.
இதன்போது, தேஷ்பந்து தென்னகோன் உள்ளிட்ட 7 சந்தேகநபர்கள் சார்பாக சிரேஷ்ட சட்டத்தரணிகளான தஸராஜ் தஹநாயக்க, மகேஷ் பிரமுதித, லயான் இரங்க ஹேவ யத்தெனிதிகே, ரங்கஜீவன் விதானபத்திரண மற்றும் தாரக நானாயக்கார உள்ளிட்ட சட்டத்தரணிகள் குழுவினர் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகியிருந்தனர்.
வெலிகமை W15 ஹோட்டல் மீதான துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவம் தொடர்பில் முன்னாள் பொலிஸ் மா அதிபர் தேஷ்பந்து தென்னகோன் உள்ளிட்ட 9 பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக சட்ட மா அதிபரால் கடந்த 7 ஆம் திகதி மாத்தறை மேல் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதற்கமைய, மாத்தறை மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி நந்தன அமரசிங்க முன்னிலையில் அன்றைய தினம் குறித்த குற்றப்பத்திரம் சந்தேகநபர்களுக்கு வாசித்துக் காட்டப்பட்டது.
இதன்போது, ஒன்பது சந்தேகநபர்களையும் பிணையில் விடுவிக்குமாறு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார். இதற்கமைய, ஒரு சந்தேகநபருக்கு 2.5 இலட்சம் ரூபா ரொக்கப் பிணையும், தலா 10 இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான 4 சரீரப் பிணைகளுடன் பிரதிவாதிகளுக்கு நீதிமன்றம் பிணை வழங்கி உத்தரவிட்டது. பிரதிவாதிகளுக்காக சரீரப் பிணை வழங்கு முன்வரும் இருவரும் சந்தேகநபர்களின் மிக நெருங்கிய உறவினர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையும் விதிக்கப்பட்டது.
ரொக்கப் பிணையைச் செலுத்துவதற்கு மற்றொரு திகதியை வழங்குமாறு சந்தேகநபர்களின் சட்டத்தரணிகள் விடுத்த கோரிக்கையை பரிசீலித்த நீதிமன்றம், அதற்காக மற்றொரு திகதியையும் குறித்திருந்தது. கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 30 ஆம் திகதி இரவு விசேட நடவடிக்கை ஒன்றுக்காக கொழும்பு குற்றத்தடுப்புப் பிரிவைச் சேர்ந்த 8 பொலிஸ் அதிகாரிகளைக் கொண்ட குழுவினர் வேன் ஒன்றில் வெலிகமை பகுதிக்குச் சென்று இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டை மேற்கொண்டிருந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 28 ஆம் திகதி மாத்தறை நீதிவான் நீதிமன்றமானது இந்தச் சம்பவம் தொடர்பில் அப்போதைய பொலிஸ் மா அதிபர் தேஷ்பந்து தென்னகோன் உள்ளிட்ட 8 பேரை சந்தேகநபர்களாக அடையாளம்கண்டு கைது செய்திருந்தது. கொழும்பு குற்றத்தடுப்புப் பிரிவின் அதிகாரிகளுடன் குறித்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த பொலிஸ் சார்ஜன்ட் உபுல் சமிந்த குமார, வெலிகம பொலிஸாரால் மேற்கொண்ட பதில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.