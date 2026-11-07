தேசிய சுற்றாடல் முன்னோடி நிகழ்சித்திட்டத்தில் செயல்திறனுடைய ஆசிரியர்கள் கௌரவிப்பு

கல்வி அமைச்சு மற்றும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை ஒருங்கிணைந்து பாடசாலை மட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தும் தேசிய முன்னோடி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக சிறந்த சேவையை வழங்கிய ஆசிரியர்களைக் கௌரவிக்கும் நிகழ்வு அம்பிலப்பிட்டிய தலைமைத்துவ மேம்பாட்டுக்கான தேசிய மையத்தில் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை சுற்றாடல் கல்வி மற்றும் விழிப்பூட்டல் பிரிவின் பணிப்பாளர் கலாநிதி அஜித் குணவர்த்தன தலைமையில் கடந்த 07.11.2026 ஆம் திகதி நடைபெற்றது.
இந் நிகழ்வை ஒட்டியதாக தெரிவு செய்யப்பட்ட 50 ஆசிரியர்களுக்கான 2026 நவம்பர் 05,06, 07 ஆகிய 3 நாட்களும் வதிவிடப் பயிற்சியும் நடைபெற்றது. இதன் போது (Mirijiwila Botanical Carden) மிரிஜவல தாவரவியல் பூங்கா, ( சுRidigama Safaari Park) ரிடிகம சபாரி பார்க் போன்ற இடங்களின் வெளிக்களத் தரிசிப்பு மற்றும் பாடசாலைகளில் மாணவர்களின் செயற்பாடுகளும் சுற்றாடல் முன்னோடி ஜனாதிபதி பதக்கம் வரையிலான செயற்பாடுகள் பற்றியும், இயற்கையைப் பாதுகாத்தல், அதனோடு இயைந்து வாழுதல் போன்ற செயற்பாடுகளும், கலாசார நிகழ்வுகளும் பயிற்சியின் போது இடம்பெற்றது.
பயிற்சி நிறைவின் போது தேசிய முன்னோடி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக சிறந்த சேவையை வழங்கிய ஆசிரியர்களைக் கௌரவிக்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது. கல்வி அதிகாரிகள் மற்றும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் அதிகாரிகள் போன்றோர் கலந்து சிறப்பித்தனர்.