கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் 1.236 கிலோ கொக்கெய்னுடன் தென் கொரிய பிரஜை கைது!
கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தின் பயணப் பொதிகள் பரிசோதனைப் பகுதியில் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (01) கொக்கெய்ன் போதைப்பொருளை இலங்கைக்குக் கடத்தி வந்த குற்றச்சாட்டில் வெளிநாட்டுப் பிரஜை ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பொலிஸ் போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவின் விமான நிலையப் பிரிவு அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையின் போது, சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கிடைக்கப்பெற்ற இரகசியத் தகவலுக்கு அமைய முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்தச் சோதனையின் போது, சந்தேகநபரிடமிருந்து 1 கிலோகிராமும் 236 கிராமும் எடையுடைய கொக்கெய்ன் போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபர் கொரியா நாட்டைச் சேர்ந்த 64 வயதுடையவர் என தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து பொலிஸ் போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவின் விமான நிலையப் பிரிவு அதிகாரிகள் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.