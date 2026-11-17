முல்லைத்தீவில் 17 வயதுடைய சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்திய குற்றத்திற்காக இந்து ஆலயப் பூசாரி ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த 17 ஆண்டுகால கடூழியச் சிறைத்தண்டனையை 13 ஆண்டுகளாக மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் குறைத்துள்ளது.
2011ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இடம்பெற்ற சம்பவம் தொடர்பில் நித்தியானந்தன் மோகன் ராஜ் என்பவருக்கு வவுனியா மேல் நீதிமன்றம் 17 ஆண்டுகால கடூழியச் சிறைத்தண்டனை விதித்திருந்தது.
இடம்பெயர்ந்த மாணவியான பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி, உயர்தரக் கல்வியைத் தொடர்வதற்காகக் குற்றவாளியின் வீட்டில் தங்கியிருந்தபோது சம்பவம் இடம்பெற்றதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட DNA பரிசோதனையில், சிறுமிக்குப் பிறந்த குழந்தையின் தந்தை குற்றவாளியே என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் குற்றவாளியின் வாதத்தை நிராகரித்து, அவருக்கு எதிரான குற்றவாளித் தீர்ப்பை உறுதிப்படுத்தியது.
எனினும், அவர் முன்னர் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடாதவர் என்பதையும் ஐந்து பிள்ளைகளின் தந்தை என்பதையும் கருத்திற்கொண்டு சிறைத்தண்டனையை 13 ஆண்டுகளாகக் குறைத்துள்ளது.
ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட 5,000 ரூபா அபராதமும் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு வழங்க உத்தரவிடப்பட்ட 300,000 ரூபா இழப்பீடும் மாற்றமின்றி தொடர்கின்றன.
நீதியரசர் கலாநிதி சுமுது பிரேமச்சந்திர இந்தத் தீர்ப்பை வழங்கியதுடன், நீதியரசர் அமல் ரணராஜவும் அதற்கு இணக்கம் தெரிவித்துள்ளார்.