2026ஆம் ஆண்டுக்கான வருமான இலக்கை முன்கூட்டியே கடந்து உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் வரலாற்றுச் சாதனை!
2026 ஆம் ஆண்டிற்காகத் தமக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வருடாந்த வருமான இலக்கைக் கடந்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளதாக இலங்கையின் உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் உத்தியோகப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கு 2,402 பில்லியன் ரூபா வருமான இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், நவம்பர் 16 ஆம் திகதியாகும் போது 2,441.9 பில்லியன் ரூபா வருமானம் திரட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்கமைய, நிர்ணயிக்கப்பட்ட வருடாந்த இலக்கை விட 39.9 பில்லியன் ரூபா மேலதிகமாக ஈட்டப்பட்டுள்ளதுடன், இது ஆண்டின் இறுதிப் பகுதிக்கு முன்னதாகவே அரசாங்கத்தின் வருமானத்தை வலுப்படுத்துவதில் கணிசமான முன்னேற்றத்தைக் காட்டியுள்ளது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில், இம்முறை மேலதிகமாக 491 பில்லியன் ரூபா திரட்டப்பட்டுள்ளதாக உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் வருமானச் சேகரிப்புடன் ஒப்பிடும் போது 115 சதவீத வளர்ச்சியாகும். அரசாங்கத்தின் வருமான உழைப்பை வலுப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முயற்சிகளில் இந்த மைல்கல் சாதனை மிக முக்கியமானதொன்றாகக் கருதப்படுகின்றது.
வரி நிர்வாகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மேம்பாடுகள், வருமானத்தைத் திறம்படத் திரட்டுவதில் காணப்பட்ட உயர் திறன் மற்றும் வரிச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்குப் பொதுமக்கள் மற்றும் வரி செலுத்துவோர் மத்தியில் காணப்பட்ட உயர் மட்ட இணக்கப்பாடு ஆகியவையே இந்தச் சாதனைக்கு பிரதான காரணங்களாகும் என்று உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
நடப்பாண்டு நிறைவடைவதற்கு முன்னதாகவே இந்த வருமான இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளமையானது, நாட்டின் வருமானத் திரட்டல் முயற்சிகளின் முன்னேற்றத்தையே வெளிப்படுத்துகின்றது என உள்நாட்டு இறைவரி ஆணையாளர் நாயகம் ருக்தேவி பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார்.