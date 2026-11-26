2027இல் 3,800 பில்லியன் ரூபா கடன் பெற எதிர்பார்ப்பு – ஜனாதிபதி!
அடுத்த ஆண்டு அரசாங்கம் செலுத்த வேண்டிய கடன் வட்டித் தவணையாக 4,850 பில்லியன் ரூபா தேவைப்படுவதாகவும், அதனை ஈடுசெய்வதற்காக அடுத்த ஆண்டு 3,800 பில்லியன் ரூபா கடனைப் பெற எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி அனுர குமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டையும் ஒரு வீட்டையும் நிர்வகித்துச் செல்வதற்கு முறையான நிதிக் கட்டுப்பாடு மிகவும் அவசியம் எனவும், அவ்வாறான கட்டுப்பாடு இல்லாவிட்டால் அவற்றைச் சரியான முறையில் முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியாது எனவும் ஜனாதிபதி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தேசிய தொழிற்சங்க மத்திய நிலையத்தின் தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன் நடைபெற்ற சந்திப்பின்போதே ஜனாதிபதி இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இலங்கையில் ஆரம்ப காலங்களில் முறையான திட்டமிடல்கள் இன்றி கடன்கள் பெறப்பட்டதாகச் சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி, டொலர் கடன்களைப் பெற்று பாரிய செலவில் மத்தள சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்கப்பட்டமையை உதாரணமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அத்துடன், இத்தகைய திட்டங்களுக்காகச் செலவிடப்பட்ட நிதிக்கும் அவற்றால் ஏற்பட்ட நட்டத்திற்கும் இடையில் பாரிய வேறுபாடு காணப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் நிறுவனமும் பாரிய நட்டத்தைச் சந்தித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதி, முந்தைய அரசாங்கங்கள் பெற்ற கடன்களுக்கான வட்டியைச் செலுத்துவதற்காக மாத்திரம் அரசாங்க வருமானத்தில் 79 சதவீதம் ஒதுக்க வேண்டிய நிலை காணப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டின் நிதி முகாமைத்துவம் மற்றும் நிதிக் கட்டுப்பாடு தொடர்பில் ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் அனைவரும் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய கடப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நிலையான பாதையில் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு முறையான நிதி முகாமைத்துவம், பொறுப்புணர்வு மற்றும் திட்டமிடல் அவசியம் எனவும் ஜனாதிபதி இதன்போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.