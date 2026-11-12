2027ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தை சமர்ப்பித்து உரையை ஆரம்பித்தார் ஜனாதிபதி அநுர!

on Thursday, November 12, 2026
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ஜனாதிபதி அநுரகுமார திசாநாயக்கவினால் 2027ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டம் இன்று (12) பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

நிதி ஒதுக்கீடுகள்

- 2027ஆம் ஆண்டுக்கான மொத்த அரச செலவீனம்: ரூ. 4,99,277.03 கோடி.

- 2026ஆம் ஆண்டுக்கான மொத்த செலவீனம்: ரூ. 4,43,435.65 கோடி.

- இந்த முறை முதன்முறையாக மீண்டெழும் செலவுகளுக்காக 2000 பில்லின் ரூபா ஒதுக்கீடு.

- கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் செலவீனம் ரூ. 55,841.38 கோடியால் அதிகரிப்பு.

- பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சுகளுக்கு மொத்தமாக ரூ. 68,850 கோடி ஒதுக்கீடு.

- 2026ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் பாதுகாப்புத் துறைக்கான ஒதுக்கீடு ரூ. 4,050 கோடியால் அதிகரிப்பு.

- ஜனாதிபதியின் கீழுள்ள அமைச்சுகள் மற்றும் ஜனாதிபதி செயலகச் செலவுகளுக்கு மொத்தமாக ரூ. 1,35,205.68 கோடி ஒதுக்கீடு.

- ஜனாதிபதிக்கான செலவீனம் ரூ. 1,120.38 கோடி.

- பிரதமருக்கான செலவீனம் ரூ. 102.21 கோடி.


வரவு - செலவுத் திட்ட விவாதம் மற்றும் வாக்கெடுப்பு


- இரண்டாம் மதிப்பீடு மீதான விவாதம் – 7 நாட்கள்.

- நவம்பர் 13 முதல் நவம்பர் 20 வரை இரண்டாம் மதிப்பீடு மீதான விவாதம்.

- நவம்பர் 20ஆம் திகதி மாலை 6 மணிக்கு இரண்டாம் மதிப்பீடு மீதான வாக்கெடுப்பு.

- குழுநிலை விவாதம் – 19 நாட்கள்.

- நவம்பர் 21 முதல் டிசம்பர் 14 வரை குழுநிலை விவாதம்.

- டிசம்பர் 14ஆம் திகதி மாலை 6 மணிக்கு மூன்றாம் மதிப்பீடு மீதான இறுதி வாக்கெடுப்பு


2027 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு - செலவுத் திட்டத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான ஜனாதிபதி அநுரகுமார திஸாநாயக்க தற்போது பாராளுமன்றத்தை வந்தடைந்தார்.

நிதியமைச்சரான ஜனாதிபதி அநுரகுமார திசாநாயக்க 2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கான வரவு - செலவுத் திட்டத்தை சபையில் முன்வைத்து உரையை ஆரம்பித்தார்.

நாட்டின் மக்கள் எம்மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை முழுமையாக பாதுகாத்துள்ளோம்.பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து மீளெழும் திட்டங்களுடன் அரச நிர்வாகத்தை முன்னெடுத்துச் செல்கிறோம்.சிறந்த சமூகத்தை உருவாக்குவது வரவு - செலவுத் திட்டத்தின் பிரதான இலட்சியமாகும்.அரச நிதியை சேகரிப்பது மாத்திரம் எமது பொறுப்பல்ல ஒவ்வொரு ரூபாவுக்கும் மக்களுக்கு பொறுப்புக்கூற வேண்டும்.அதுவே எமது இலக்கு.நாட்டின் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை, இலக்கு, பூகோள தாக்கம் மற்றும் சாதக,பாதக காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த வரவு - செலவுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.எதிர்கால சவால்களை வெற்றி கொள்ளும் வகையில் முன்மொழிவுகள் பல்வேறு தரப்பினால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.




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