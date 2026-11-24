ரூ.24 கோடி சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு – சஜின் வாஸ் குணவர்தனவின் வழக்கு மார்ச் 2 வரை ஒத்திவைப்பு!
243.8 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான சொத்துக்களை ஈட்டிய முறை தொடர்பில் வெளிப்படுத்தத் தவறிய குற்றஞ்சாட்டில், ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டத்தின் கீழ் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சஜின் வாஸ் குணவர்தனவுக்கு எதிராகத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு, எதிர்வரும் மார்ச் 2ஆம் திகதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்படி, சொத்துக் குவிப்பு தொடர்பான வழக்கு விசாரணை இன்று (27) கொழும்பு நீதிவான் நீதிமன்ற நீதிவான் அசங்க எஸ். போதரகம முன்னிலையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.
இதன்போது , குறித்த சம்பவம் தொடர்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் விசாரணைகளை நிறைவு செய்து நீதிமன்றத்திற்கு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்காக எதிர்வரும் திகதியொன்றை வழங்குமாறு இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழு மன்றில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தது.
இந்நிலையில், மன்றில் முன்வைக்கப்பட்ட விடயங்களைக் பரிசீலித்த நீதிவான் , எதிர்வரும் மார்ச் 2 ஆம் திகதி மேற்படி வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என உத்தரவைப் பிறப்பித்திருந்தார்.
எவ்வாறாயினும், மேற்படி ஊழல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட சஜின் வாஸ் குணவர்தன தற்போது பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது