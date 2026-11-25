மன்னாரில் மாவீரர் தின பதாகை மற்றும் புலிக்கொடியுடன் 25 வயது இளைஞர் கைது!
மாவீரர் தின பதாகை மற்றும் புலிக் கொடி ஆகியவற்றுடன் 25 வயதுடைய இளைஞர் ஒருவர் நேற்று வியாழக்கிழமை (26) மன்னார் பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
எழுத்தூர் பகுதியில் வீதிக்கு அருகில் மாவீரர் தின பதாகையொன்றைக் காட்சிப்படுத்திய நிலையில், குறித்த இளைஞர் வீதியால் பயணித்துக் கொண்டிருந்த போது, பொலிஸ் புலனாய்வுப் பிரிவினருக்குக் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அவர் தடுத்து நிறுத்தி விசாரிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதன்போது, அவரது உடமையில் இருந்த மாவீரர் தின பதாகை மற்றும் புலிக் கொடி ஆகியவை மீட்கப்பட்டுள்ளன.
சந்தேகநபர் மன்னார் பொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதுடன், மன்னார் பொலிஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டு மேலதிக விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றார்.