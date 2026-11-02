மொனராகலையில் 36,710 கஞ்சா செடிகள் அழிப்பு – மூவர் கைது!
மொனராகலை, ஹம்பேகமுவ – மாவ்ஆரப் பகுதியில் சுமார் 2 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் சட்டவிரோதமாகப் பயிரிடப்பட்டிருந்த 36,710 கஞ்சா செடிகள் முற்றாக அழிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இச்சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய மூன்று சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.
இராணுவப் புலனாய்வுப் பிரிவினருக்குக் கிடைத்த இரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், மொனராகலை மாவட்ட பொலிஸ் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவினர் மற்றும் இராணுவத்தினர் இணைந்து இந்த விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கையை திங்கட்கிழமை (02) முன்னெடுத்துள்ளனர்.
சுற்றிவளைப்பின் போது, 6 முதல் 8 அடி உயரம் வரை வளர்ந்திருந்த சுமார் 36,710 கஞ்சா செடிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
பொலிஸார் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினரின் மேற்பார்வையில் குறித்த கஞ்சா செடிகள் அனைத்தும் பிடுங்கப்பட்டு, சம்பவ இடத்திலேயே தீயிட்டு அழிக்கப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்ட மூன்று சந்தேக நபர்களும் மேலதிக சட்டநடவடிக்கைகளுக்காக ஹம்பேகமுவ பொலிஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஹம்பேகமுவ பொலிஸார் இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.