டிசம்பர் 4ஆம் திகதி பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை – ஜனவரி 4ஆம் திகதி மீண்டும் ஆரம்பம்
2026ஆம் கல்வியாண்டுக்கான பாடசாலை விடுமுறை டிசம்பர் 4ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்படவுள்ளதாகவும், 2027ஆம் கல்வியாண்டுக்கான பாடசாலைகள் ஜனவரி 4ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை ஆரம்பமாகவுள்ளதாகவும் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
தவணை நிறைவடையும் வரை திட்டமிடப்பட்ட கல்விச் செயற்பாடுகள் மற்றும் பரீட்சைகளை உரிய கால அட்டவணைப்படி நடத்துமாறு அதிபர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பான சுற்றறிக்கை அரச பாடசாலைகள், அரச அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் பாடசாலைகள் மற்றும் பிரிவெனாக்களுக்கு இன்று (27) அனுப்பப்பட்டுள்ளது.