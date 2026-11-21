கற்பிட்டியில் சட்டவிரோதமாகக் கொண்டுவரப்பட்ட 460 கிலோ பீடி இலைகள் கடற்படையினரால் கைப்பற்றல்!
சட்டவிரோதமாக இலங்கைக்குள் கொண்டுவரப்பட்ட சுமார் 460 கிலோகிராம் பீடி இலைகளை நேற்று (20) வெள்ளிக்கிழமை இலங்கை கடற்படையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர்.
கற்பிட்டி கப்பலடி மற்றும் சின்னமுக்கரை கடற்கரைப் பகுதிகளை அண்மித்து முன்னெடுக்கப்பட்ட விசேட தேடுதல் நடவடிக்கையின்போது குறித்த பீடி இலைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
வடமேற்கு கடற்படை கட்டளையின் கீழ் இயங்கும் இலங்கை கடற்படைக் கப்பலான விஜய நிறுவனத்தினால் இந்த விசேட தேடுதல் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன், இதன்போது, கப்பலடி மற்றும் சின்னமுக்கரை கடற்கரைப் பகுதிகளில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் காணப்பட்ட 12 பொதிகளை கடற்படையினர் சோதனையிட்டுள்ளனர்.
மேலும், கடத்தல்காரர்களால் கைவிடப்பட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் சுமார் 460 கிலோகிராம் பீடி இலைகள் கடற்படையினரினால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு கைப்பற்றப்பட்ட பீடி இலைகள் அடங்கிய பொதிகள் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக கற்பிட்டி பொலிஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக கடற்படையினர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.