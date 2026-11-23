இவ்வருடம் 85 பற்சிகிச்சை நிபுணர்கள் சுகாதார சேவையில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, டிசம்பர் மாத காலப்பகுதிக்குள் பயிற்சியை நிறைவுசெய்த மேலும் 69 பற்சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு நியமனங்கள் வழங்கப்பட உள்ளதாக சுகாதார மற்றும் வெகுசன ஊடகத்துறை அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தெரிவித்தார்.
2026 ஆம் ஆண்டு வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் ஐந்தாவது தேசிய வாய் சுகாதாரக் கணக்கெடுப்பிற்காக 20 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டு மக்களின் வாய் சுகாதாரத்தையும் நல்வாழ்வையும் பாதுகாப்பதில் நூற்றாண்டு காலப் பணியை நிறைவு செய்துள்ள இலங்கை அரச பல் மருத்துவ சேவையின் நூற்றாண்டு விழா, பிரதமர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய தலைமையிலும் சுகாதார அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ பங்கேற்பிலும் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (22) கொழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டப வளாகத்தின் ஜாஸ்மின் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் உரையாற்றும் போதே அமைச்சர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
1926 ஆம் ஆண்டு ஒரேயொரு பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணருடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அரசாங்க பல் மருத்துவ சேவை, இன்று சுமார் 1,600 பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் மற்றும் 120 விசேட நிபுணர்களைக் கொண்ட வலுவான கட்டமைப்பாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. எமது அரசாங்க பல் சேவையின் இரண்டாவது நூற்றாண்டை மிகவும் பலமானதாகவும், புத்தாக்கம் நிறைந்ததாகவும், நியாயமான அணுகலைக் கொண்ட மக்கள் மையச் சேவையாகவும் மாற்றுவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும்.
பல் சேவையின் எதிர்கால அபிவிருத்திக்காக பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் கு 2024 ஆம் ஆண்டு 160 மில்லியன் ரூபாவும் , 2025 இல் 148 மில்லியன் ரூபாவும் , இவ்வருடம் 160 மில்லியன் ரூபாவும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 2026 ஆம் ஆண்டு வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் ஐந்தாவது தேசிய வாய் சுகாதாரக் கணக்கெடுப்பிற்காக 20 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் தேசிய வாய் சுகாதாரக் கணக்கெடுப்பின் தரவுகள், எதிர்காலக் கொள்கை வகுப்புக்கும் வளங்களைத் திறம்படப் பகிர்வதற்கும் அடிப்படையாக அமையும்.
இவ்வருடம் 85 பற்சிகிச்சை நிபுணர்கள் சுகாதார சேவையில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, டிசம்பர் மாத காலப்பகுதிக்குள் பயிற்சியை நிறைவுசெய்த மேலும் 69 பற்சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு நியமனங்ளை வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாய் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு, நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிதல் மற்றும் பாடசாலை, சமூக மட்ட சுகாதாரத் திட்டங்களை முன்னெடுப்பதில் இச்சேவை முக்கிய பங்காற்றுகிறது. வயது, வருமானம் அல்லது புவியியல் அமைவிடம் பாராமல் அனைத்து இலங்கையர்களுக்கும் தரமான வாய்வழி சுகாதாரச் சேவை கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்துவதே அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பாகும் என்றார்.