ரிவோல்வர் துப்பாக்கி, 9 தோட்டாக்கள் மீட்பு – சந்தேகநபர்கள் தப்பியோட்டம்!
தம்புத்தேகம, இராஜாங்கனை வீதியின் 3 ஆம் கட்டை பஸ் தரிப்பிடத்திற்கு அருகில் வைத்து ரிவோல்வர் ரக துப்பாக்கியொன்றும், அதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 09 தோட்டாக்களும் பொலிஸாரால் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
நிக்கவரெட்டிய பொலிஸ் பிரிவில் கடமையாற்றும் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் ஒருவர், சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றை மறித்துச் சோதனையிட்ட போது, அதில் பயணித்த இருவரில் ஒருவரிடமிருந்து ரிவோல்வர் துப்பாக்கிக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 04 தோட்டாக்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
இதன்போது, மோட்டார் சைக்கிளைச் செலுத்திய நபர் அதனை அவ்விடத்திலேயே கைவிட்டுத் தப்பிச் சென்றதுடன், பின்னால் அமர்ந்திருந்த நபர் சோதனையில் ஈடுபட்ட பொலிஸ் உத்தியோகத்தரின் மோட்டார் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு தப்பிச் செல்ல முற்பட்டுள்ளார்.
எவ்வாறாயினும், அவரது அந்த முயற்சி முறியடிக்கப்பட்ட நிலையில், குறித்த சந்தேகநபரும் அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளதாகப் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பில் குறித்த பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் தம்புத்தேகம பொலிஸ் நிலையத்திற்கு அறிவித்ததையடுத்து, பொலிஸ் குழுவொன்று சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து விசாரணைகளை ஆரம்பித்தது.
இதன்போது, அருகிலுள்ள வீதியொன்றில் சந்தேகநபர்களால் கைவிட்டுச் செல்லப்பட்ட வெளிநாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ரிவோல்வர் ரக துப்பாக்கியொன்று, அதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மேலும் 05 தோட்டாக்கள் மற்றும் சந்தேகநபர்கள் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிள் ஆகியன பொலிஸாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
தப்பியோடிய சந்தேகநபர்களைக் கைது செய்வதற்காக தம்புத்தேகம பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.