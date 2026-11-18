தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனத்தை அரச பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைப்பதில் தாமதம் – ஹிஸ்புல்லாஹ் கேள்வி!
தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனத்தை இலங்கையில் உள்ள ஒரு அரச பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைப்பது தொடர்பாக அரசாங்கத்தினால் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என சிறிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் கேள்வி எழுப்பினார்.
பாராளுமன்றத்தில் புதன்கிழமை (18) நிலையியற் கட்டளை 27(2) இன் கீழ் கேள்வி எழுப்பி உரையாற்றுகையிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு மேலும் உரையாற்றுகையில்,
கடந்த 2026 ஏப்ரல் 07 ஆம் திகதி அன்று நிலையியற் கட்டளை 27(2) இன் கீழ் “தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனத்தை தேசிய பல்கலைக்கழகமொன்றுடன் இணைத்தல்" என்ற தலைப்பில், கிராமிய அபிவிருத்தி, சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சர் கலாநிதி உபாலி பன்னிலகேயிடம் முன்வைக்கப்பட்டது.
அன்றைய தினம் என்னால் முன்வைத்த கேள்விகளுக்கு வாய்மொழி பதில்களை வழங்கும்போது, சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனத்தை ஒரு தேசிய பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைப்பதற்கான செயல்முறையின் படிநிலைகள் மற்றும் அப்போதைய நிலைமையை பின்வருமாறு விளக்கியிருந்தார்
2026 பெப்ரவரி 23 ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட செயற்றிட்டத்தின்படி, முக்கியமான 06 நோக்கங்களின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கான தேவையான சட்ட ஏற்பாடுகளை உள்ளடக்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் 2026 மே 31 ஆம் திகதிக்குள் சமர்ப்பிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
எனினும், அமைச்சர் எனக்கு வழங்கிய பதிலின் படி, குறிப்பிடப்பட்ட 2026 மே 31 ஆம் திகதிக்குள் இச் செயன்முறை முடிவுற்றதாக நான் அறியவில்லை. இருப்பினும் கடந்த ஜூலை 22 அன்று தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனம் உத்தியோகபூர்வ கண்காணிப்பு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளதாக நான் அறிகின்றேன்.
தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனம் சமூகப்பணிக் கல்வி, சமூக அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சேவைத் துறைகளில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. இந்நிறுவனத்தை ஓர் அரச பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைப்பதன் மூலம், சமூகப்பணிக் கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்தவும், கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தவும், மாணவர்களின் உயர்கல்வி மற்றும் தொழில்முறை முன்னேற்றத்தை வலுப்படுத்தவும் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். எனவே, இவ்விடயத்தில் அரசாங்கத்தின் தற்போதைய நிலைப்பாட்டையும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகளையும் தெளிவுபடுத்துவது அவசியமாகும்.
மேலும், தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனத்தில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் நலன், கல்வித் தரம் மற்றும் எதிர்கால தொழில் வாய்ப்புகளை உறுதிப்படுத்துவது மிகவும் அவசியமாகும். இந்நிறுவனம் ஓர் அரச பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்படுவதன் மூலம், மாணவர்கள் உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் சமூகப்பணி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி தொடர்பான துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகளைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியும். அத்துடன், சர்வதேச ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிகளைப் பெற்று, தமது தொழில்முறை திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும், தற்போதைய மாணவர்களின் கல்வி உரிமைகள் மற்றும் எதிர்கால முன்னேற்றத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
இதன் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் என்ற வகையில் பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரியவிடமிருந்து பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில்களை எதிர்பார்க்கின்றேன். தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனம் ஏற்கனவே பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ் வழங்கும் நிறுவனமாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், ஒரு அரச பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைப்பதற்கு தேவையான சட்ட மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் என்ன?
தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனத்தை இலங்கையில் உள்ள ஒரு அரச பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைப்பது தொடர்பாக அரசாங்கத்தினால் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீடுகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் என்ன?
மேலும் இவ்விணைப்பு செயல்முறையை நிறைவு செய்வதற்கான பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சு ஆகியவற்றிடமிருந்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் காலக்கெடு என்ன? என்பதையும் இச் சபைக்கு அறிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றார்.