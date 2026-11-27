கொழும்பு நீதிமன்றில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆஜர் – இணையவழியில் சாட்சியமளிக்கவுள்ளார்!
முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தற்போது கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்திற்கு வருகை தந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2011ஆம் ஆண்டில் காணாமல் போன மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களான லலித் வீரராஜ் மற்றும் குகன் முருகானந்தன் ஆகியோரின் சம்பவம் தொடர்பில் யாழ்ப்பாண நீதவான் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் வழக்குக்கு அமைவாக, மேலதிக சாட்சியங்களை வழங்குவதற்காகவே கோட்டாபய ராஜபக்ஷ நீதிமன்றத்திற்கு வருகை தந்துள்ளார்.
அதற்கமைய, கோட்டாபய ராஜபக்ஷ கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்திலிருந்து யாழ்ப்பாண நீதவான் நீதிமன்றத்திற்கு இணையவழி முறையூடாகச் சாட்சியமளிக்கவுள்ளார்.