காட்டு யானைகளைப் பாதுகாக்க ‘ஹஸ்தி சேனா’ நடவடிக்கை – சட்டவிரோத துப்பாக்கிகள், ஆயுதங்கள் மீட்பு!
காட்டுயானைகளைப் பாதுகாப்பதோடு, வனவிலங்குகள் எதிர்நோக்கியுள்ள உயிர் அச்சுறுத்தலை குறைக்கும் நோக்குடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ‘ஹஸ்தி சேனா’ விசேட நடவடிக்கையின் போது, துப்பாக்கிகள், கட்டுத்துப்பாக்கி, தோட்டாக்கள் உள்ளிட்ட பல சட்டவிரோத ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
சுற்றாடல் அமைச்சர் தம்மிக பட்டபெந்திகேவின் தலைமையில், சுற்றாடல் அமைச்சு, இராணுவம் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு திணைக்களம் ஆகியவை இணைந்து வடமேற்கு வனவிலங்கு வலையத்துக்குட்பட்ட கலாவவ பகுதியை மையமாகக் கொண்டு நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை (2) ஹஸ்தி சேனா எனும் விசேட நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இதன்போது வன விலங்குகளை வேட்டையாட பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சட்டவிரோத துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்ட பல பொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு கைப்பற்றறப்பட்ட அனைத்து பொருட்களும் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக கெக்கிராவை நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளன. யானைகளின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தலாக விளங்கும் சட்டவிரோத துப்பாக்கிகள், கட்டுத்துப்பாக்கி , சட்டவிரோதமான மின்சார கம்பிகளை பொறுத்தியிருத்தல் மற்றும் பொறிகள் தொடர்பில் தொடர்ச்சியான சோதனைகளும் அவற்றுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன.
இந்த விசேட நடவடிக்கையில் சுற்றாடல் அமைச்சர் தம்மிக பட்டபெந்திகே, வடமேற்கு மாகாணத்துக்கான வனவிலங்கு பணிப்பாளர் புஷ்பந்த விமலதாச, சுற்றாடல் அமைச்சின் ஆலோசகர் ரவீந்திர காரியவசம மற்றும் முப்படையைச் சேர்ந்த உயர் அதிகாரிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர். 21 ஆவது பிரிவின் மேஜர் ஜெனரல் கமிந்த சில்வா, 212 ஆவது பிரிகேட்டின் பிரிகேடியர் பஸ்நாயக்க மற்றும் லெப்டினன்ட் கர்னல் அபேவிக்ரம ஆகியோரும் இந்த நடவடிக்கையின் ஆரம்ப நிகழ்வில் பங்கேற்றிருந்தனர்.
இத்திட்டத்திற்காக 60 இராணுவ வீரர்களைக் கொண்ட குழுவினர் இணைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, அவர்கள் ஆறு பிரிவுகளின் கீழ் 10 செயற்பாட்டுக் குழுக்களாகப் பிரிந்து இந்த நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர். வனவிலங்கு மற்றும் தாவரங்கள் பாதுகாப்புச் கட்டளைச் சட்டத்தின் பிரகாரம், கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக உரிய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளன.