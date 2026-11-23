வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு எதிராக கண்டி, கொழும்பு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் வைத்தியர்கள், தாதியர்கள் போராட்டம்!
அரசாங்கத்தின் வரவு - செலவுத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும், பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தும் தாதியர்கள் மற்றும் வைத்தியர்கள் இணைந்து இன்று திங்கட்கிழமை (23) கவனயீர்ப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கண்டி
அந்த வகையில், தாதியர்கள் மற்றும் வைத்தியர்கள் இணைந்து கண்டி தேசிய வைத்தியசாலைக்கு முன்பாக இன்று கவனயீர்ப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதன்போது, சுகாதாரத்துறையுடன் தொடர்புடைய தமது கோரிக்கைகளை அரசாங்கம் கவனத்தில் கொண்டு உரிய தீர்வுகளை வழங்க வேண்டும் எனப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சுகாதாரத்துறைப் பணியாளர்கள் வலியுறுத்தினர்.
மேலும், வரவு - செலவுத் திட்டத்தில் சுகாதாரத்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி மற்றும் தமது தொழில்சார் பிரச்சினைகள் தொடர்பிலும் அவர்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.
தாதியர்கள் மற்றும் வைத்தியர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதாரத்துறைப் பணியாளர்கள் இந்தக் கவனயீர்ப்புப் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.
மூதூர்
இதேவேளை, மூதூர் தள வைத்தியசாலையின் தாதி உத்தியோகத்தர்கள் அடையாள பணிபகஷ்கரிப்பு மற்றும் கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில் இன்று ஈடுபட்டனர்.
குறித்த கவனயீர்ப்பு போராட்டம் மதியம் 12 மணி முதல் நண்பகல் ஒரு மணி வரை ஒரு மணிநேரம் முன்னெடுக்கப்பட்டது.
கொழும்பு
இந்நிலையில், தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தின் வரவு - செலவுத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து கொழும்பு கிழக்கு ஆதார வைத்தியசாலையின் (முல்லேரியா) தாதிய உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் வைத்தியசாலை உதவிப் பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டமொன்றை முன்னெடுத்தனர்.
இதேவேளை, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலை முன்பாக சுகாதாரத் துறையினர் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர். இதனால் நோயாளிகள் சேவைகளைப் பெறுவதில் சிரமமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது
நுவரெலியா
2026ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, நாடளாவிய ரீதியில் தொழிற்சங்கப் போராட்டங்களை முன்னெடுக்க பல தொழிற்சங்கங்கள் தீர்மானித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கு ஆதரவாக அரச தாதியர் சங்க உறுப்பினர்கள் இன்று (23) மதிய உணவு வேளையில் நுவரெலியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைக்கு முன்பாகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.