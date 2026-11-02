நபர் ஒருவரைத் தாக்கிய குற்றச்சாட்டில் கடுகன்னாவை நகர சபைத் தவிசாளர் கைது!
45 வயதுடைய வாகனத் தரிப்பிட உரிமையாளர் ஒருவரைத் தாக்கிய சம்பவம் தொடர்பாக கடுகன்னாவை நகர சபையின் தவிசாளர் லக்ஷி அபேரத்ன பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த மாதம் 29 ஆம் திகதி கடுகன்னாவை, இலுக்குவத்தை பகுதியில் வரி மதிப்பீட்டுக் கொடுப்பனவு தொடர்பான தகராறினால் இந்தத் தாக்குதல் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.
தவிசாளரின் தாக்குதலுக்கு இலக்கான நபர் ஆரம்பத்தில் கடுகன்னாவை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, பின்னர் மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காகப் பேராதனை வைத்தியசாலைக்கும், அங்கிருந்து கண்டி தேசிய வைத்தியசாலைக்கும் மாற்றப்பட்டார்.
தவிசாளர் லக்ஷி அபேரத்ன தனது சட்டத்தரணியுடன் கடுகன்னாவை பொலிஸ் நிலையத்திற்கு வருகை தந்து சரணடைந்ததை அடுத்து கைது செய்யப்பட்டார். அவர் கண்டி இலக்கம் 3 நீதவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்படவுள்ளார்.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பில் முன்னர் கைது செய்யப்பட்ட மற்றொரு சந்தேகநபர் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
லக்ஷி அபேரத்ன ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைமையிலான கூட்டணியின் ஊடாகவே கடுகன்னாவை நகர சபையின் தவிசாளராகப் பொறுப்பேற்றிருந்தார்.