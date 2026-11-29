பட்டிருப்பு மத்திய மகா வித்தியாலயம்,தேசிய பாடசாலை - களுவாஞ்சிகுடி இரசாயனவியல் ஆசிரியரான திரு. செல்வராஜா தேவகுமார் அவர்களுக்கு, கிழக்கு மாகாணத்திற்கான 'சமூக ஈடுபாட்டிற்கான தேசிய கல்வியாளர் விருது' (National Educator Award for Social Engagement) வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்விருது வழங்கப்பட்டமை தொடர்பில் தனது மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் பகிர்ந்து கொண்டு ஆசிரியர் செல்வராஜா தேவகுமார் விடுத்துள்ள செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது:
"கிழக்கு மாகாணத்திற்கான 'சமூக ஈடுபாட்டிற்கான தேசிய கல்வியாளர் விருது' போன்றதொரு கௌரவமிக்க விருதைப் பெற்றமைக்கு நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இவ்வாறானதொரு பிரம்மாண்டமான நிகழ்வை ஒழுங்கமைத்து, எங்களை மிகச் சிறப்பாக வரவேற்று உபசரித்த தேசிய கல்வியாளர் விருதுகள் குழுவினருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
மதிப்பிற்குரிய பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் (UGC) தலைவர் மற்றும் அனைத்துத் துறைசார் கல்விசார் நிபுணர்கள் முன்னிலையில் இவ்விருதைப் பெற்றுக்கொண்டது எனக்குக் கிடைத்த பெரும் கௌரவமாகும். எனது குடும்பத்தினர் எனது அருகில் இருக்க இவ்விருதைப் பெற்றுக்கொண்டமை இந்நிகழ்வை மேலும் மறக்க முடியாததாகவும் அழகானதாகவும் மாற்றியது ❤️
எப்போதும் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து வரும் எனது பாடசாலையான பட்டிருப்பு மத்திய மகா வித்தியாலயம், தேசிய பாடசாலை - களுவாஞ்சிகுடி எமது அதிபர், ஆசிரியர் குழாம் மற்றும் எனது அன்பார்ந்த மாணவர்களுக்கு எனது நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும், எனது ஆசிரியர்கள் மற்றும் வழிகாட்டிகளுக்கு நான் என்றும் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்.
'உன்னை நீ கட்டியெழுப்புவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு உனது சமூகத்தையும் கட்டியெழுப்புவது முக்கியமானது.'"
விருது பெற்ற இரசாயனவியல் ஆசிரியர் திரு. செல்வராஜா தேவகுமார் அவர்களுக்குப் பாடசாலை சமூகம் மற்றும் நலன்விரும்பிகள் சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.