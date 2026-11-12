ஹோட்டல்களுக்கு சட்டவிரோத வனவிலங்கு இறைச்சி விநியோகம் – சந்தேகநபர் கைது!

ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களுக்கு சட்டவிரோதமாக வனவிலங்குகளின் இறைச்சியை விநியோகித்து வந்ததாகச் சந்தேகிக்கப்படும் நபர் ஒருவர் அரநாயக்க பகுதியில் வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திணைக்கள அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
புலத்கொஹுபிட்டிய வனஜீவராசிகள் அலுவலக அதிகாரிகள் அரநாயக்க, புலுகம்மன பகுதியில் மேற்கொண்ட ரோந்து நடவடிக்கையின்போது சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதன்போது 12 போர் ரகத் துப்பாக்கி ஒன்று மற்றும் நான்கு பொறித் துப்பாக்கிகள் உட்பட ஐந்து சட்டவிரோத துப்பாக்கிகள், 100க்கும் மேற்பட்ட விலங்குப் பொறிகள் மற்றும் 1.5 கிலோகிராம் முள்ளம்பன்றி இறைச்சி என்பன கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
மேலும், வெடிமருந்து, ஈயக் குண்டுகள், பட்டாசுகள், தீப்பெட்டிகள் மற்றும் விலங்குப் பொறிகளை அமைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் செப்புக் கம்பிகள் உள்ளிட்ட பொருட்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
சந்தேகநபர் நீண்டகாலமாகச் சட்டவிரோத வனவிலங்கு இறைச்சி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு, ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களுக்கு இறைச்சியை விநியோகித்து வந்திருக்கலாம் என ஆரம்பகட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபரும் கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களும் அரநாயக்க சுற்றுலா நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்படவுள்ளன.
சட்டவிரோத வேட்டையாடுதல் மற்றும் வனவிலங்கு இறைச்சி விற்பனையைத் தடுப்பதற்கான சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கைகள் தொடரும் என வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.