யோஷித ராஜபக்ஷவின் பணச் சுத்திகரிப்பு வழக்கு – டெய்சி ஃபாரஸ்ட் குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து விடுவிப்பு!
2009 முதல் 2013 வரையிலான காலப்பகுதியில் ஈட்டிய முறைத்தொடர்பில் உறுதிப்படுத்த முடியாத 59 மில்லியன் ரூபாவுக்கும் அதிகமான பணத்தை மூன்று தனியார் வங்கிகளின் நிலையான வைப்புகளில் வைப்பிலிட்டதன் மூலம் பணச் சுத்திகரிப்பில் ஈடுபட்டதாக யோஷித ராஜபக்ஷ மற்றும் டெய்சி ஃபாரஸ்ட் ஆகியோருக்கு எதிராக சட்டமா அதிபரால் கொழும்பு மேல் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரம் செவ்வாய்க்கிழமை (3) பிரதிவாதியிடம் கையளிக்கப்பட்டது.
அத்தோடு இந்த வழக்கில் 2 ஆவது சந்தேகநபரான டெய்சி ஃபாரஸ்டின் உடல் நிலையை கருத்தில் கொண்டு முறைப்பாட்டாளர் தரப்பு விடுத்த கோரிக்கைக்கமைய, அவரை இந்த வழக்கிலிருந்து கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளதோடு, எதிர்வரும் டிசம்பர் 2 ஆம் திகதி இந்த வழக்கின், வழக்கு விசாரணைக்கு முன்னரான ஒன்றுகூடல் இடம்பெறும் எனவும் திகதி நிர்ணயித்துள்ளது.
மேற்படி வழக்கு செவ்வாய்க்கிழமை (3) கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி ரஷ்மி சிங்கப்புலி முன்னிலையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இதன்போது பிரதிவாதிகாலான யோஷித ராஜபக்ஷ மற்றும் அவரது பாட்டி டெய்சி ஃபாரஸ்ட் ஆகியோர் நேற்றைய தினம் வழக்கு விசாரணைக்காக நீதிமன்றில் முன்னிலையாகியிருந்தனர்.
வழக்கு விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்ட போது சட்டமா அதிபர் சார்பில் மன்றில் முன்னிலையான சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி ஓஸ்வால்ட் பெரேரா விடயங்களை முன்வைக்கையில், “ கனம் நீதிபதி அவர்களே! இந்த வழக்கில் 2 ஆவது சந்தேகநபராக பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள டெய்சி ஃபாரஸ்ட் என்பவருக்கு எதிராக, கொழும்பு 8 ஆம் இலக்க மேல் நீதிமன்றத்தில், இதேபோன்றதொரு வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கில் சந்தேகநபர் சார்பி்ல் மன்றில் முன்னிலையான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி 2017 மார்ச் 17 அன்று நுகேகொடை மாவட்ட நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை நீதிமன்றத்துக்கு சமர்ப்பித்திருந்தார்.
அதற்கமைய பிரதிவாதி டிமென்சியா மற்றும் அல்சைமர் ஆகிய நோய் நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்து அவருக்கு எதிராக குற்றப்பத்தரிகை தாக்கல் செய்து வழக்கு விசாரணையை முன்னெடுத்துச் செல்வது தர்க்கரீதியானது அல்ல என நீதிமன்றத்துக்கு அறிவித்திருந்தார். நீதிமன்ற உத்தரவுக்கமைய அவர் வழக்கில் ஆஜராவதற்குப் பொருத்தமான மனநிலையில் உள்ளாரா மற்றும் வழக்குத் தொடர்பில் சட்டத்தரணிகளுக்குத் தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்குப் பொருத்தமான மனநிலையில் உள்ளாரா என்பது குறித்து கொழும்பு சட்ட வைத்திய அதிகாரி தலைமையில் விசேட மருத்துவ குழுவிடம் மருத்துவ அறிக்கை ஒன்று கோரப்பட்டது.
இதன்போது, சட்டவைத்திய அதிகாரி தலைமையில் 8 விசேட வைத்தியர்களை உள்ளடக்கிய மருத்துவ குழுவினர் வெளியிட்டிருந்த குறித்த மருத்துவ அறிக்கையில் , அவருக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வருகை தருவதற்கான உடல் தகுதி காணப்பட்ட போதிலும், வழக்கு விசாரணையில் ஆஜராகுவதற்கும் அது தொடர்பில் சட்டத்தரணிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்கும் பொருத்தமான மனநிலையில் இல்லை என அந்த மருத்துவ அறிக்கையின் மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது தற்போதைய வயது 98. அதற்கமைய அவர் மீள இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டுவர முடியாத மனோநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த மருத்துவ அறிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு முறைப்பாட்டாளர் தரப்பு பல கோரிக்கைகளை இந்த நீதிமன்றத்தில் முன்வைக்கிறது. பிரதிவாதிக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரத்தில் உள்ள 1 மற்றும் 3 ஆவது குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து 2ஆவது பிரதிவாதியான டெய்ஸி ஃபாரெஸ்ட் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுப்பதோடு, முதலாவது பிரதிவாதிக்கு திருத்தப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையை வாசித்துக்காண்பித்து, அவருக்கு எதிராக மாத்திரம் வழக்கை முன்னோக்கிக் கொண்டு செல்வதற்கு முறைப்பாட்டாளர் தரப்பால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
மன்றில் முறைப்பாட்டளர் தரப்பினரால் முன்வைக்கப்பட்ட சாட்ச்சியங்கள் மற்றும் கோரிக்கையை பரிசீலித்த நீதிபதி, இந்தவழக்கின் 2 ஆவது பிரதிவாதியான டெய்ஸி ஃபாரெஸ்டை 1 மற்றும் 3 ஆவது குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து விடுவிப்பதாக உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து திருத்தப்பட்ட குற்றப்பத்திரம் பிரதிவாதியான யோஷித ராஜபக்சவுக்கு வாசித்துக் காட்டப்பட்டது.
இந்நிலையில் பிரதிவாதி சார்பில் மன்றில் ஆஜரான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சம்பத் மென்டிஸ், “ கனம் நீதிபதி அவர்களே ! இந்த வழக்கிற்கு இணையாக 8 ஆம் இலக்க மேல் நீதிமன்றத்தில் தொமர்ப்பட்டுள்ள வழக்கில், முறைப்பாட்டாளர் தரப்பால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரம் தொடர்பில் நாம் ஆட்சேபனைகளைத் தெரிவித்திருந்தோம். அதனை மேல் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. பின்னர் அவ்விடயம் தொடர்பில் தற்போது நாம் உயர் நீதிமன்றத்தை அனுகியுள்ளோம். ஆகையால் இத்தருணத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தொடர்பில் ஆரம்பக் கட்ட ஆட்சேபனை எதனையும் முன்வைக்க எதிர்பார்க்கவில்லை.
எனினும் அதனைப் பின்னர் சமர்ப்பிக்க உத்தேசித்துள்ளோம். வழக்கு விசாரணைக்குத் தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் சாட்சிக் குறிப்புகளை நான் கடந்த நாட்களில் முறைப்பாட்டாளர் தரப்பிடம் கோரியிருந்தேன். அந்த ஆவணங்களை எனக்கு வழங்க முடியுமா இல்லையா என்பது குறித்து முறைப்பாட்டாளர் தரப்பிடம் விசாரித்து, இவ்வழக்கின், வழக்கு முன்னரான ஒன்று கூடலுக்கு திகதி குறிப்பிடுமாறு ” மன்றில் கோரியிருந்தார்.
இரு தரப்பினரும் முன்வைத்த விடயங்களை பரிசீலித்த நீதிபதி , எதிர்வரும் டிசம்பர் 2 ஆம் திகதி இந்த வழக்கில், வழக்கு விசாரணைக்கு முன்னரான ஒன்றுகூடல் இடம்பெறும் என திகதி குறிப்பிட்டிருந்தார்.
2009 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் திகதி முதல் 2013 டிசம்பர் 12 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில், ஈட்டப்பட்ட விதம் குறித்து உறுதிப்படுத்த முடியாத சுமார் 59 மில்லியன் ரூபாவுக்கும் அதிகமான தொகையை 3 தனியார் வங்கிக் கணக்குகளில் நிரந்தர வைப்பிலிட்டமையால், பணச் சுத்திகரிப்புத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றமிழைத்துள்ளதாகப் பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக 3 குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் சட்டமா அதிபரால் கொழும்பு மேல் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.